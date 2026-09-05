Así va México en el Grupo A del Mundial Femenino Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 dejó ir la victoria ante Benín, cuando tenía una ventaja de 2-0 para terminar con empate a dos goles en su debut en el Mundial de la especialidad, duelo que disputó en el Estadio Arena Katowice de Polonia.

Alice Soto empujó el balón desde muy cerca para poner el 1-0 al minuto 21, mientras que Montserrat Saldívar aumentó la ventaja al 51’.

Benín sorprendió y Romaine Gandonou, de 15 años, firmó un doblete. El primero lo marcó de penal al 56’ y puso cifras definitivas al 87’, cuando encaró a la defensa mexicana para después enviar el balón al fondo.

Fue un punto histórico para Benín, quienes celebraron en la cancha.

En el duelo inaugural, en el que asistió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Polonia goleó 3-0 a Argentina.

ASÍ VA EL GRUPO A DEL MUNDIAL SUB 20:

1) Polonia = 3 puntos / +3 DG.

2) México = 1 punto / 0 DG.

3) Benín = 1 punto / 0 DG.

4) Argentina = 0 puntos / -3 DG.

ASÍ VA EL GRUPO B DEL MUNDIAL SUB 20:

1) Brasil = 3 puntos / +3 DG.

2) Canadá = 1 punto / 0 DG.

3) Inglaterra = 1 punto / 0 DG.

4) Tanzania = 0 puntos / -3 DG.