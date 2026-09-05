Diego Campillo revela por qué casi arruinó su carrera en Chivas: "Empezaba a tomar"

Uno de los canteranos de Chivas que tal vez no tenga los reflectores como otros, pero que es una pieza fundamental en el equipo es Diego Campillo. El mediocentro está en un gran nivel en su segunda etapa con Chivas, aunque su estadía no fue sencilla.

En una revelación sincera y sin filtros en el podcast de Fernando Quirarte, Campillo detalló el oscuro capítulo que casi trunca su carrera en el Rebaño Sagrado durante su primera etapa.

Diego Campillo celebrando una anotación con Chivas MEXSPORT

El defensor reconoció que, cuando su proyección iba en ascenso, comenzó a descuidar su profesión por las fiestas y el alcohol.

Bajé mucho mi rendimiento en el futbol, empezaba a desvelarme, a tomar, a salir, a entrenar mal y me mandan a Mineros. Fue cuando me dijeron: ‘ya no contamos contigo, te puedes ir’”, confesó.

En una corta edad y con muchos problemas, Campillo admitió que ocultaba esa realidad incluso a su familia: “Hablo con mis papás y yo les decía que todo iba bien, pero no les decía que me iba de fiesta el jueves y el viernes. Entonces, pasó eso y fue un golpe muy duro”.

La directiva del Guadalajara, al notar la caída en su nivel y su falta de compromiso, decidió que ya no formaba parte del proyecto, ni siquiera en el Tapatío. El destino lo llevó a Mineros de Zacatecas, de la Liga de Expansión, un destino que en un inicio no deseaba.

Para estar en Expansión prefería quedarme en Tapatío, pero no me querían ni en Tapatío. Me voy a Zacatecas. Yo diría que ese es el punto que cambió mi vida, mi carrera profesional, todo”, relató.

En ese ambiente mucho más austero, lejos de las comodidades de Verde Valle, el joven canterano comenzó a revalorar lo que tenía y a entender el precio de la indisciplina.

Fue precisamente en Zacatecas donde Campillo maduró y recuperó el enfoque. “Cuando voy a Zacatecas, me doy cuenta de muchas cosas que tengo yo en Chivas”.

Allí comprendió la diferencia entre un club grande que te da todo y la realidad de pelear por cada oportunidad en una categoría inferior.

Ese “golpe muy duro”, como él mismo lo calificó, se convirtió en el punto de inflexión que enderezó su camino profesional y le permitió, años después, regresar al club de sus amores con otra mentalidad.

Campillo, titular indiscutible e ídolo de la afición en su segunda etapa

Hoy, en su segunda etapa con Chivas, Diego Campillo es pieza clave e indiscutible en el esquema de Gabriel Milito.

El central se ha consolidado como uno de los hombres de confianza del técnico argentino, aporta solidez, personalidad y rendimiento constante, y se ha ganado el cariño de la afición rojiblanca, que lo ovaciona y lo siente como uno de los propios.