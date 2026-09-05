Pumas Femenil condena violencia en CU tras agresión de aficionado durante duelo ante América

Pumas Femenil fijó su postura luego de los hechos de violencia en el Estadio Olímpico Universitario durante el partido ante América Femenil, correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026, donde un aficionado agredió a trabajadores del inmueble.

A través de un comunicado, el Club Universidad Nacional condenó lo sucedido y dejó claro que cualquier acto de violencia es contrario al ambiente que busca promover en los partidos de Pumas Femenil.

El Club Universidad Nacional rechaza de manera categórica cualquier manifestación de violencia. El respeto, la convivencia y la seguridad son principios indispensables para que nuestros partidos se desarrollen en un ambiente familiar y acorde con los valores de nuestra institución”, señaló el club.

Pumas Femenil reforzará las medidas de seguridad en CU

El conjunto auriazul también informó que, tras la agresión registrada en las tribunas del Estadio Olímpico Universitario, las autoridades y el personal de seguridad activaron los protocolos correspondientes para controlar la situación.

De acuerdo con el comunicado, la persona involucrada en los hechos fue retirada del inmueble, con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados y mantener el orden durante el encuentro entre Pumas y América Femenil.

Asimismo, Pumas Femenil aseguró que reforzará las medidas preventivas y de seguridad en sus próximos partidos para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.