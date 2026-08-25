Días y Horas de los partidos de México en el Mundial femenino Sub-20

La Selección de México de futbol está a unos días de comenzar su camino en el Mundial Femenino Sub-20 de la categoría y será uno de los primeros combinados en ver acción, debido a que está posicionado en el Grupo A.

El Mundial Femenino Sub 20 se realizará en Polonia y la vigente campeona es la República Popular de Corea, quien se coronó por tercera ocasión en Colombia 2024.

El Mundial Femenino se realizará del 5 al 27 de septiembre, siendo la doceava edición del torneo. Las cuatro ciudades que alojarán el torneo son: Lodz, Bielsko-Biala, Katowice y Sosnowiec.

Las delanteras de la Selección de México femenil: Montserrat Saldívar (América), Deiry Ramírez (Tigres), Jalen Chaney (Creighton) y Noemi Villalobos (Atlas). Foto tomada de @Miseleccionfem

DÍAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE MÉXICO EN EL MUNDIAL FEMENINO SUB 20:

- 5 de septiembre: México vs Benín / 10 de la mañana, tiempo de la CDMX.

- 8 de septiembre: Polonia vs. México / 10 de la mañana, tiempo de la CDMX.

- 11 de septiembre: Argentina vs. México / 10 de la mañana, tiempo de la CDMX.

CONVOCATORIA DE MÉXICO EN EL MUNDIAL FEMENINO SUB 20:

Porteras: Valentina Murrieta (América), Camila Vázquez (Atlas) y Mariangela Medina (UCLA).

Defensas: Michel Fong (Xolos), Mia Villalpando (Tigres), Berenice Ibarra (Pachuca), Alexa Martínez (Pachuca), Ashlee Mora (UTEP Miners), Natalia Muñóz (Tigres), Arantza Segura (América) y Ana Lorena Torres (Atlante).

Medias: Abril Fragoso (Pachuca), María Inés González (Tigres), Alexa Soto (América), Monique Montes (Rayadas), Yareli Valadez (Pachuca), Alice Soto (Rayadas).

Delanteras: Montserrat Saldívar (América), Deiry Ramírez (Tigres), Jalen Chaney (Creighton) y Noemi Villalobos (Atlas).

El duelo inaugural será entre Polonia y Argentina, el próximo 5 de septiembre en la Arena Katowice, a las 7 de la mañana.