Dura crítica de Mohamed previo a la Final de Leagues Cup: "Cancha pisoteada"

Por fin tenemos lista la Final de la Leagues Cup, la cual tendrá como protagonistas al Toluca y a los Rayados de Monterrey. Sin embargo, no todo es felicidad ya que previo a este duelo se jugará el encuentro por el tercer lugar en la misma cancha, algo que criticó Antonio Mohamed.

En conferencia de prensa previo a la Final, el ‘Turco’ no se guardó nada y lanzó un duro reproche contra la organización por poner dos partidos el mismo día y en el mismo estadio, enfatizando que podría ser perjudicial para los Diablos Rojos.

“Se juegan dos partidos juntos, la verdad inaceptable de mi parte, pero bueno, tenemos que hacer cuatro aficiones juntas, un partido tercero y cuarto puesto con 40 grados de calor, a las 5 de la tarde, cancha pisoteada para la Final. La afición que seguramente querrá venir no tendrá lugar porque se van a juntar cuatro aficiones, así que no me parece una buena decisión”, comentó.

Festejan los Diablos Rojos el pase a la final de la Leagues Cup. Mexsport

Mohamed avisó que espera que no haya ningún inconveniente entre aficionados, ya que estarán en el mismo lugar. Además, espera que la cancha no les juegue en contra.

La cancha está en muy buen estado, esperemos que pueda llegar igual a la Final el campo de juego para que se pueda dar un gran espectáculo y que no pase nada con las aficiones, que se van a estar cruzando en los dos partidos”, afirmó.

De igual manera, el técnico escarlata dejó en claro que este es un partido el cual quieren ganar y está dentro de sus objetivos.

"Nos falta, y nos falta también la de fin de año, la Intercontinental, que también es un objetivo para nosotros. Nos habíamos planteado llegar al último partido y ahora que estamos acá, el objetivo es ganarla”, señaló.

Hugo González se ‘olvida’ de Rayados y quiere ganar la Final

Uno de los platillos que tendrá está Final de la Leagues Cup será el enfrentamiento entre Hugo González y su exequipo, los Rayados, algo que para el cancerbero es un tema que no le preocupa.

Para mí ya es un tema cerrado, ya le di vuelta a la página, ya pasó lo que tenía que pasar y la verdad es que estoy pensando nada más en ganar y en disfrutar con los compañeros, con mi familia, con mis amigos y hasta ahí”, mencionó.

González expresó que Leagues Cup es un trofeo que los Diablos quieren llevar a sus vitrinas, no sólo porque es uno de los que falta por ganar en la era de Mohamed, si no por la posibilidad de ser el primer equipo mexicano en coronarse en este torneo.

"Es algo importante para nosotros el que en ediciones anteriores no se haya logrado eso y ahora lo hacemos los equipos mexicanos… Va a ser importante tratar de ser el primer equipo mexicano que la gana y bueno, estamos apuntando a eso”, finalizó.