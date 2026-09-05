Infantino en medio de la polémica: asiste al Mundial femenino Sub-20

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio la cara ante la polémica que se suscitó por su plan de venta de las ganancias del Mundial. El dirigente acudió a la inauguración de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en Katowice, pero rechazó responder sobre su futuro.

El presidente de la FIFA fue cuestionado sobre la posibilidad de renunciar al organismo y si todavía tienen la intención de presentarse a un cuarto mandato el próximo año. Lo que encontraron los reporteros fue un silencio.

El Mundial Femenino Sub-20 es el primer torneo organizado desde el polémico plan de Gianni Infantino Reuters

Al llegar al estadio, Gianni Infantino destacó que siguen en la FIFA trabajando para dar a cada rincón del mundo una posibilidad para encontrar formas y medios para que puedan mejorar y participar el futbol

“Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para decirlo. No es hoy, no es aquí, pero aquí y hoy, estamos disfrutando del futbol”, indicó al canal Sky News.

Gianni Infantino platicó con con Cezary Kulesza, presidente de la Federación polaca de futbol Reuters

En las gradas, se vio al presidente de la FIFA conversar con Cezary Kulesza, presidente de la Federación polaca de futbol, mientras Polonia se enfrentaba a Argentina en el partido inaugural.

El Mundial Femenino Sub-20 es el primer torneo organizado por la FIFA desde que abandonara su propuesta en el pasado mes de julio, ante la reacción de varios organismos, entre ellos la UEFA.