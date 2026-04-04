¿Se va del Manchester City? Erling Haaland aclara los rumores sobre su futuro

El delantero noruego Erling Haaland ha salido al paso de los rumores que lo vinculan con una posible salida del Manchester City, asegurando que está feliz en el club y que no presta atención a las especulaciones sobre traspasos a otros equipos europeos.

Estoy súper feliz de estar en el Manchester City. Tenía tiempo de no marcar un hat-trick, así que era el momento adecuado", declaró el futbolista noruego tras el 4-0 sobre el Liverpool en la FA Cup.

Haaland enfatizó que su único enfoque es continuar su carrera en Inglaterra y contribuir al proyecto deportivo del City, ignorando los comentarios de la prensa sobre su futuro. A pesar de los rumores recientes, el goleador noruego reafirmó que su situación contractual es estable y que no existe ninguna negociación concreta con otras escuadras.

El delantero mantiene una relación positiva con la directiva y con la afición, lo que refuerza su decisión de permanecer en el club. Además, Haaland ha brillado en el terreno de juego, destacando con un hat‑trick que permitió al Manchester City avanzar a las semifinales de la FA Cup tras una goleada sobre el Liverpool.

En resumen, Erling Haaland desmiente tajantemente cualquier posibilidad de traspaso y asegura que su principal objetivo es seguir alcanzando éxitos con el Manchester City antes de considerar cualquier nuevo capítulo en su carrera.