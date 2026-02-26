Así va Julián Quiñones en la tabla de goleo tras gol de Cristiano Ronaldo (26 de febrero)

Cristiano Ronaldo se acercó a Julián Quiñones en la tabla de goleo de la Saudi Pro League, luego de que el luso anotó ayer su gol número 965 en su carrera, en el triunfo del Al-Nassr por 0-5 sobre el Al-Najma SC. Asimismo, no sólo da de qué hablar por alcanzar la mítica cifra de los 1000 goles, sino que este día también se dio a conocer que compró el 25 por ciento de acciones del Almería.

Con el triunfo de este miércoles, Cristiano Ronaldo y Al-Nassr se mantuvieron en el liderato de la Saudi Pro League, aunque este día el Al-Ahli Saudi juega ante Al-Riyadh y en caso de victoria, treparía a la cima.

Cristiano Ronaldo llegó a 965 goles en su carrera Reuters

Tanto Cristiano Ronaldo como Julián Quiñones tendrán otra “lucha” en la tabla de goleo, cuando sus equipos disputen la jornada 24 el próximo sábado a la misma hora.

Julián Quiñones está un gol del líder Ivan Toney, del Al Ahli, quien ya lleva varias fechas en lo alto de la tabla de goleo.

Actualmente, Cristiano Ronaldo tiene 41 años de edad Reuters

Cristiano Ronaldo, de 41 años, participará en el Mundial 2026 y todo apunta a que esté en el juego amistoso contra México en el Estadio Azteca, del próximo mes de marzo.

ASÍ VA JULIÁN QUIÑONES EN LA TABLA DE GOLEO TRAS GOL DE CRISTIANO RONALDO:

Ivan Toney – 23 goles. Julián Quiñones – 22 goles. Cristiano Ronaldo – 21 goles. Roger Martínez – 17 goles. Joshua King – 14 goles. Yannick Carrasco - 13 goles.

6. Ramiro Enrique - 13 goles.

6. Joao Félix - 13 goles.

9. Mateo Retegui – 12 goles.

9. Georginio Wijnaldum – 12 goles.