Chivas optimiza la recuperación de sus seleccionados con vuelo chárter con miras a la Liga MX

Las Chivas del Guadalajara van en serio. Ganaron el Clásico Nacional, perdieron el invicto y su paso inmaculado ante Cruz Azul, pero ya piensan en su siguiente rival, el bicampeón Toluca, ni más ni menos.

Precisamente para preparar de la mejor manera el siguiente compromiso en la Liga MX, la directiva del Rebaño Sagrado tomó una decisión de alta escuela ejecutiva para el bienestar y rendimiento de sus seleccionados que estuvieron con la Selección Mexicana en Querétaro, amistoso que el Tricolor ganó 4-0 ante Islandia.

Tras el compromiso internacional fuera de fecha FIFA, los futbolistas rojiblancos que participaron se enfrentaban a un dilema logístico y físico, pues el calendario original les exigía un tedioso traslado de Querétaro a la Ciudad de México, una noche de espera en la capital y un vuelo comercial a Guadalajara a la mañana siguiente. Ese itinerario, marcado por horas adicionales de espera y un desgaste físico acumulado amenazaba con mermar su recuperación.

Medio tiempo con "Mediotiempo con @miseleccionmx y ya lo gana México con goles de Richy y Hormiga", celebro Chivas en sus redes sociales. X: @Chivas

Ante esta situación, la directiva rojiblanca no dudó en intervenir. Con el referido duelo crucial del sábado ante el Toluca en el horizonte, cada hora, prácticamente cada minuto, se convierte en un recurso invaluable. La solución fue contundente. La gente de pantalón largo de la entidad deportiva de la capital de Jalisco dispuso de inmediato un vuelo chárter para sus muchachos.

Este traslado privado permitió a los jugadores evitar la ruta convencional y regresar directamente a territorio tapatío la misma noche del miércoles. El objetivo era simple y poderoso ante la exigencia de un torneo con un gran inicio. Así, los futbolistas llegaron a casa lo antes posible. De esta forma, pudieron iniciar sin demora su proceso de descanso, recuperación y reintegración al trabajo del primer equipo. Esta estrategia de vanguardia pone de manifiesto la prioridad del equipo rojiblanco en la optimización del rendimiento de sus elementos de cara a los desafíos del fin de semana.