Rubi, entrenador del Almería, deja la puerta abierta para que Crisitano Ronaldo juegue con el equipo

Para el técnico el Joan Francesc Ferrer, mejor conocido como Rubi, sería algo “extraordinario” que Cristiano Ronaldo llegue a jugar para el Almería FC, equipo del que se anunció hace unas horas que adquirió el 25 por ciento de su participación accionaria a través de SMC Group.

El Almería FC ocupa el tercer de los puestos de LaLiga Hypermotion (Segunda División) y pelea por volver a la primera división. Para Rubi sería grandioso que junto con este nuevo rol del estelar futbolista portugués Cristiano Ronaldo con la entidad, se pudiera dar que se una al equipo.

Vosotros ya sabéis de la buena relación que tiene Cristiano con los propietarios, alguna cosa va saliendo. Lo importante es que él aterrice aquí, con nosotros, y estamos muy contentos…Y luego, lo que dices, (de que juegue con el equipo), es una pregunta claramente para él, pero claro, sería algo extraordinario”, comentó Rubi en rueda de prensa previo al duelo que sostendrá su equipo el fin de semana ante el Albacete.

Personas como él, con su conocimiento del deporte y del futbol lo tienen al mil por mil y pueden ayudar mucho a un club como el nuestro, es una noticia muy ilusionante para todo el club, la ciudad y toda la provincia”, reflexionó Rubi sobre la noticias más relevante relacionada con el equipo andaluz.

Esta inversión llega en un momento clave para el Almería FC, tras descensos recientes y el reto actual en segunda división. Rubi, experto en maximizar recursos limitados, ve en Ronaldo —con su experiencia en élite y visión empresarial (Real Madrid, Juventus, Al-Nassr)— un catalizador para fichajes estratégicos y mayor ambición para la entidad.

Cristiano Ronaldo se fue de España como el máximo goleador en la historia merengue con 450 goles. Captura de pantalla

La vuelta de Cristiano a España, donde es leyenda

Cuando dejó el Real Madrid en 2018 rumbo a la Juventus, Cristiano Ronaldo ya era inmortal en el Santiago Bernabéu: máximo goleador histórico del club con 450 goles en 438 partidos oficiales, récord imbatido. Cuatro Champions, dos Ligas, dos Mundiales de Clubes, cuatro Botas de Oro… Su etapa madridista (2009-2018) lo consolidó como uno de los mejores de la historia del futbol mundial, dejando un legado de récords, títulos y momentos icónicos que la afición merengue nunca olvidará. Ahora, su regreso al futbol español como inversor cierra un círculo perfecto.