Stan Wawrinka acepta la “wild card” para su último US Open 2026

Stan Wawrinka se había despedido del US Open, pero unas horas después todo cambió, cuando recibió una “wild card” para disputar la rama individual. El ex número tres del mundo aceptó la cortesía y ya se frota las manos en su regreso a Nueva York.

“Estoy muy entusiasmado de aceptar la wild card para el US Open 2026 y estoy deseando volver a jugar ante los aficionados en Nueva York”, reaccionó el tenista de 41 años.

La invitación a Stan Wawrinka llegó después de la baja del estadunidense Patrick Kypson, quien se retiró debido a una lesión y quien había recibido una “wild card” en el cuadro principal.

La ausencia de Wawrinka en la lista original de invitaciones especiales había sido criticada por figuras del mundo del tenis, como Andy Roddick, ganador del torneo en 2003.

Invitado a los otros tres torneos de Grand Slam este año, Wawrinka alcanzó la tercera ronda del Abierto de Australia, pero fue eliminado en primera ronda de Roland Garros y de Wimbledon.

El suizo alzó el trofeo del Grand Slam en el estadio Arthur Ashe.

Previamente, el US Open 2026 comunicó que también había invitado a las hermanas Williams para el dobles femenino.

Stan Wawrinka conquistó tres títulos de Grand Slam, en donde en cada uno de ellos superó a un miembro del “Big Three”. En 2014 ganó el Abierto de Australia tras vencer a Rafael Nadal, mientras que derrotó a Novak Djokovic en dos ocasiones para alzarse con los títulos de Roland Garros 2015 y el US Open 2016.