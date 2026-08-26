El regreso de las hermanas Williams: jugarán el dobles del US Open 2026

Se viene el regreso de las hermanas Williams. El US Open 2026 invitó a Venus y Serena para disputar el dobles femenino, que comienza el próximo domingo. No jugaban juntas en Nueva York desde 2022, cuando perdieron su partido inaugural contra la pareja formada por las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova.

“El dúo de hermanas ha regresado. Serena y Venus Williams recibieron una ‘wild card’ para el campeonato de dobles del US Open 2026”, indicó el torneo en redes sociales.

Las hermanas Williams no jugaban juntas en Nueva York desde 2022 Reuters

Serena y Venus Williams ganaron los títulos de dobles en 1999 y 2009 del Grand Slam.

Asimismo, la Federación Estadunidense de Tenis (USTA) realizó el anuncio, que llega después del espectacular regreso de Serena Williams a la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows, cuando junto a Carlos Alcaraz ganaron su primer partido en el torneo de dobles mixto del US Open. La estadunidense y el español fueron eliminados el martes en cuartos de final.

Dentro de sus últimos resultados en el dobles femenino, se encuentra también un adiós prematuro en el WTA 1000 de Cincinnati hace 10 días.

Las hermanas Williams recibieron otra invitación para participar en el dobles de Wimbledon del pasado mes de julio, pero Serena tuvo que retirarse debido a una lesión en la rodilla sufrida durante su derrota en la primera ronda del torneo de singles.

Venus, su hermana mayor, ya había recibido una invitación para participar en el singles femenino del US Open, en el que Serena no participará.

¿CUÁNDO JUGARÍAN LAS HERMANAS WILLIAMS?

Deberían jugar su primer partido de dobles el 3 o el 4 de setiembre, según la USTA.

Entre las dos hermanas suman 14 títulos de Grand Slam en dobles femenino, incluidos dos Abiertos de Estados Unidos (1999 y 2009).

También han ganado juntas tres medallas de oro olímpicas en dobles femenino.