México Sub-23 pierde el oro ante Venezuela y se queda sin bicampeonato de Juegos Centroamericanos

Un día después de que la Selección Nacional de México femenil encontró en los penaltis el camino hacia el oro, la sub-23 varonil no pudo repetir la fórmula. Venezuela se impuso 3-2 en los penales después de empatar 2-2 en los 90 minutos regulares y en los tiempos extras.

El equipo mexicano peleó hasta el último suspiro del partido. Sin embargo, el tiempo extra no fue suficiente y, en la tanda de penales, el portero Diego Ochoa fue clave para darle la victoria a la Vinotinto.

Mateo Levy fue el hombre gol de México. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

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La varonil tuvo que recorrer un camino parecido, pero no encontró el mismo desenlace. Eduardo Arce consiguió durante el torneo el volumen de juego que tanto había trabajado. En la final, además, su equipo mostró calma cuando la ansiedad amenazaba con apoderarse del partido. Sin embargo, Venezuela golpeó demasiado pronto en el encuentro.

Apenas al minuto uno, Luis Carrera aprovechó el desconcierto para poner el 1-0 sobre el Tri. Pese a ello, México reaccionó y encontró en Mateo Levy al hombre que tanto había buscado durante el torneo. El delantero del Cruz Azul, que había sufrido para encontrar el gol, apareció en el momento más importante: al 24’ firmó el empate.

Venezuela volvió a golpear. Diego Claut marcó al 29’ para devolverle la ventaja a la Vinotinto. México no se desesperó y Levy volvió a aparecer. Al 47’, el delantero consiguió su doblete y puso nuevamente tablas en el marcador.

Después, el partido se rompió entre intentos, nervios y piernas cansadas. México tuvo que esperar hasta los penaltis para definir el oro, justo como lo había hecho un día antes la selección femenil. Pero esta vez la historia fue distinta: Venezuela ganó 3-2 desde los once pasos y dejó a México sin el bicampeonato.

Diego Ochoa fue la figura de Venezuela. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

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Era, además, un duelo con historia. México y Venezuela se habían enfrentado cuatro veces por el oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con dos victorias para cada selección nacional. El quinto capítulo era el decisivo y terminó del lado venezolano desde el punto de penal.

México tendrá que seguir esperando. El bicampeonato, ese que no consigue desde hace 88 años, continuará como una deuda pendiente.