¡Eliminan a los Pumas de la Leagues Cup! Cincinnati derrotó al cuadro universitario 2-0

Los Pumas de la UNAM fueron eliminados de la Leagues Cup, luego de ser derrotados 2-0 por Cincinnati FC, lo que significó para el cuadro universitario dos derrotas consecutivas y cinco goles sin marcar ni uno sólo.

El equipo del pedregal vive una nueva etapa con Esteban Solari al frente del equipo, sin embargo, las dos victorias consecutivas que había registrado en el torneo de Liga fueron empañadas por el “papelón” que ha hecho hasta el momento en el torneo binacional.

Porque decir que es un torneo que no le importa a la institución sería difícil de creer, ya que Pumas mostró una evidente mejoría futbolística en comparación con su partido pasado ante Charlotte, donde cayó 3-0.

Ahora, los del Tano Solari lograron contener a su rival y sus constantes embates. De hecho, en los primeros 15 minutos ambos equipos habían generado suficiente peligro como para provocar que los más de 20 mil asistentes al estadio se pararan de sus butacas.

Cincinnati consiguió su segunda victoria consecutiva en el torneo Mexsport

Lamentablemente, el primer gol cayó en la portería de los Pumas, justo al minuto 45’, en una jugada de Pavel Bucha que Keylor Nava estuvo cerca de detener. El equipo mexicano tuvo que irse al descanso de capa caída. Sin embargo, al regresar a la cancha para el complemento comenzaron a generar suficientes jugadas de peligro, ayudados en gran medida de los cambios que mandó a la cancha Solari con el ingreso de Sebastián Córdova y Uriel Antuna.

Pero fueron los mismos universitarios quienes dejaron ir los goles gracias a su imprecisión. Hubo oportunidades clarísimas para Carrasquilla, Juninho y el recién ingresado Córdova, y ninguno definió con éxito su momento.

El mismo recién ingresado Córdova salió de la cancha por lesión y ya para el final, cuando las posibilidades se esfumaban con el pasar de los segundos, llegó el último tanto de los locales gracias a un golazo de Mboma Dem, que sacó un zurdazo a la base del poste de la portería universitaria.

El último partido de Pumas en el torneo será el próximo 11 de agosto contra Columbus, mientras que Cincinnati jugará ante los Zorros del Atlas el mismo día.