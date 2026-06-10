Uruguay llegó a Cancún con miras al Mundial 2026

La selección de Uruguay arribó la mañana de este miércoles a Cancún, México, donde Playa del Carmen será la sede su campo base con miras al Mundial 2026.

El plantel estuvo encabezado por el técnico Marcelo Bielsa, quien estuvo acompañado por los 26 convocados al Mundial.

A su arribo al Aeropuerto Internacional de Cancún, la aeronave recibió un “bautizo”, así como fue con la selección de Brasil. Después, la selección charrúa se trasladó se trasladó a Playa del Carmen.

“La Celeste aterriza en Cancún, su base de concentración rumbo al Mundial. Damos la bienvenida a la Selección Uruguaya de Futbol a Quintana Roo, la Capital Mundial de las Vacaciones. Bienvenidos al Caribe Mexicano”, publicó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezema, en redes sociales.

“Hoy poder tener toda a esta gente, es muy lindo”, expresó Maxi Araujo en la despedida que le dieron los aficionados a la selección.

La selección de Uruguay estará hospedada en el complejo Fairmont Mayakoba y sus entrenamientos serán en instalaciones en Cancún.

El próximo 15 de junio, Uruguay debutará en el Mundial 2026, cuando enfrente a Arabia Saudita.

LOS PARTIDOS DE URUGUAY EN EL MUNDIAL 2026:

- Lunes 15 de junio: Arabia Saudita vs Uruguay – Estadio Miami.

- Domingo 21 de junio: Uruguay vs Islas de Cabo Verde – Estadio Miami.

- Viernes 26 de junio: Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara.