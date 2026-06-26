¿Rebelión charrúa contra el 'Loco'? Valverde y referentes encaran a Bielsa antes de jugar con España

La víspera del trascendental compromiso frente a España en la Copa del Mundo 2026 ha detonado una bomba de tiempo en el seno de la Selección de Uruguay. El mediocampista y capitán del combinado sudamericano, Federico Valverde, encabezó una tensa reunión junto a los referentes Sergio Rochet, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur para manifestar su abierta inconformidad ante el director técnico Marcelo Bielsa, sacudiendo por completo la estabilidad de la concentración charrúa.

La cumbre, que se prolongó a 50 minutos, sirvió para que los futbolistas cuestionaran de frente la extenuante carga física de los entrenamientos y el planteamiento táctico diseñado para encarar a los campeones de Europa y uno de los marcados favoritos para pelear por el título del Mundial.

El monólogo de Bielsa y la ruptura en el plantel

Lejos de conciliar, el estratega argentino respondió convocando a una asamblea general con toda la plantilla, en la que hilvanó un monólogo de 48 minutos para defender su metodología. Durante su intervención, Bielsa recordó las turbulencias vividas en su ciclo tras las salidas de históricos como Luis Suárez, insinuando que el grupo pretendía desestabilizar su proceso.

Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección de Uruguay, fue tajante al señalar que el equipo jugará "en espejo" frente a los ibéricos, una instrucción táctica que provocó que varios futbolistas abandonaran la sala antes de que concluyera la sesión informativa.

Los jugadores de la Celeste pretendían un esquema fundamentado en un bloque bajo y transiciones rápidas de contragolpe para neutralizar el dinamismo español, una propuesta radicalmente opuesta a la presión alta que caracteriza al 'Loco'.

Federico Valverde vuelve a estar en medio de una polémica, condición en la que estuvo varias veces la temporada pasada con el Real Madrid. Reuters

Valverde vuelve a estar en el ojo del huracán mediático

Este tenso careo internacional coincide con un semestre sumamente volcánico para el volante en el balompié de España. Durante el pasado mes de mayo, Valverde protagonizó un serio altercado que llegó a los golpes con Aurélien Tchouaméni durante dos prácticas consecutivas en Valdebebas, obligando a la directiva merengue a intervenir de manera institucional y sancionar con multas. Aunado a ello, el capitán charría arrastra un severo historial de fricciones en LaLiga, incluyendo una expulsión en marzo de 2026 tras una fuerte entrada sobre Álex Baena, futbolista con el que sostiene una añeja disputa personal.

Con apenas dos puntos en el Grupo J tras registrar dos empates en el certamen veraniego, Uruguay se encuentra obligada a vencer a España para amarrar su clasificación directa a los dieciseisavos de final, en un escenario donde la fractura entre el cuerpo técnico y sus principales figuras amenaza con arruinar el sueño mundialista.

¿Qué pasó entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni?

Ambos futbolistas del Real Madrid protagonizaron una pelea en los vestidores de la Ciudad Deportiva de Valdebebas en mayo pasado, resultando en una multa de 500,000 euros y la hospitalización del uruguayo por traumatismo craneoencefálico.