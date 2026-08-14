Selección Mexicana Femenil va a Cuartos del Mundial de Flag Football 2026

La Selección Mexicana Femenil accedió a los Cuartos de final del Campeonato Mundial de Flag Football 2026 que se desarrolla en Düsseldorf, Alemania, aunque sufrió en el cierre de la Fase de Grupos tras vencer apretadamente a Italia por 14-12. El torneo reparte boleto olímpico a Los Ángeles 2028.

En la primera mitad del encuentro, las defensas lucieron un papel fundamental. México lució conservador y tuvo algunos errores, mientras Italia sorprendió a la ofensiva. Al descanso se fueron con 7-6 a favor de las nacionales.

México va invicto a los Cuartos de final del Campeonato Mundial de Flag Football 2026 Foto tomada de instagram fmfamericanoficial

Para la segunda parte, México llegó a 14-6 gracias a un touchdown de Mónica Rangel, más el punto de conversión.

Cuando faltaban 10 minutos para terminar el encuentro, Italia se acercó en la pizarra 14-12, pero falló en la conversión de dos puntos.

Italia tuvo oportunidad de darle la vuelta al marcador en los instantes finales del partido, pero su ofensiva no dio frutos.

¿CONTRA QUIÉN VA MÉXICO EN LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL DE FLAG FOOTBALL?

México jugará los Cuartos de final contra España, segundo lugar del Grupo B.

Día: Sábado 15 de agosto de 2026.

Hora: 1:15 de la mañana, tiempo de la CDMX.

RESULTADOS DE MÉXICO FEMENIL EN EL MUNDIAL DE FLAG FOOTBALL 2026:

México 38 – 14 Alemania.

Eslovenia 24 – 53 México.

México 14 – 12 Italia.