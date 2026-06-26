¡De mal en peor! Uruguay registra terrible marca en Mundiales desde 1974

En el partido más trascendental para Uruguay, ante España, la Celeste ha mostrado un funcionamiento irregular en el Estadio Guadalajara.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llegó al duelo con la necesidad imperiosa de sumar para avanzar, pero sobre el campo se ha visto un conjunto sin ideas, impreciso en ataque y vulnerable en defensa.

De caer ante España, Uruguay estará eliminado del Mundial 2026 tras la Fase de Grupos. Reuters

A pesar de la historia y el peso de la camiseta, Uruguay no generó ocasiones claras de gol y ahora se encuentra abajo en el marcador, complicando seriamente su permanencia en el torneo.

Uruguay, con goles en sus tres partidos desde 1974

España abrió el marcador gracias a un terrible error del experimentado arquero Fernando Muslera, quien no pudo controlar un balón que parecía sencillo y permitió el tanto español.

Con este gol, Uruguay ha concedido su cuarto tanto en lo que va del Mundial, manteniendo una preocupante fragilidad defensiva que ya se había evidenciado en los dos encuentros anteriores de la fase de grupos.

Este tanto confirma una racha negativa inédita para los uruguayos en la era moderna: han recibido goles en sus tres partidos de la fase de grupos. Es la primera vez que esto ocurre desde el lejano Mundial de Alemania 1974, donde la Celeste también mostró una defensa permeable que le impidió avanzar más allá de la primera ronda.

Uruguay, conocido por su solidez atrás y su garra, ha dejado la valla vencida en cada compromiso, algo que contrasta con campañas recientes donde la portería se mantuvo más segura. Este registro revive fantasmas del pasado y pone en duda el planteamiento táctico para los posibles cruces venideros.

España y Uruguay definen su posición en el Grupo H del Mundial 2026. Reuters

Resultados de Uruguay en el Mundial Alemania 1974

Uruguay 0-2 Países Bajos (15 de junio)

Bulgaria 1-1 Uruguay (19 de junio)

Suecia 3-0 Uruguay (23 de junio)

Resultados de Uruguay en el Mundial 2026

Arabia Saudita 1-1 Uruguay

Uruguay 2-2 Cabo Verde

Uruguay 0-1 España*

*Resultado al momento