¡Fracaso de Uruguay! ¿Cuántas veces ha quedado fuera de un Mundial en Fase de Grupos? 

En un partido tenso en el Estadio Guadalajara, Uruguay perdió 0-1 frente a España, con un gol de Alex Baena tras un error de Muslera y con ello, se despidió de la Copa del Mundo 2026.

La Celeste, que necesitaba al menos un punto para clasificar a dieciseisavos de final, no logró generar peligro claro y vio cómo se evaporaban sus chances en el cierre de la fase de grupos.

La relación de Bielsa y los jugadores de Uruguay no es la mejor REUTERS

Con este resultado, Uruguay suma apenas dos puntos en el Grupo H y se despide prematuramente del torneo.

¿Cuántas veces quedó eliminado Uruguay en fase de grupos de un Mundial?

Uruguay, bicampeón del mundo y una de las selecciones más respetadas de Sudamérica, ha sufrido en varias ocasiones el golpe de quedar eliminado en la primera fase de un Mundial.

Aunque su historia está marcada por glorias como los títulos de 1930 y 1950, las caídas tempranas han sido un lastre en las últimas décadas.

Esta eliminación en 2026 marca al menos la quinta vez que La Celeste no supera la fase de grupos en sus participaciones.

La primera ocurrió en el Mundial de 1962, cuando también culminó en tercera posición tras perder contra Yugoslavia y la Unión Soviética. A pesar de ganar en su debut ante Colombia, no le alcanzó para avanzar de ronda.

La más reciente fue en la justa anterior. Los charrúas empataron ante Corea del Sur, perdieron ante Portugal y aunque ganaron ante Ghana, no les alcanzó y también quedaron fuera en primera ronda en Qatar 2022.

La frustración de la hinchada uruguaya se acumula con cada repetición. Lo que en otros tiempos era una rareza se ha convertido en un patrón preocupante desde principios del siglo XXI, donde la Celeste lucha por traducir su garra charrúa en resultados consistentes en la máxima cita.

Jugadores de Uruguay tristes tras la eliminación en el Mundial 2026 REUTERS

Veces que Uruguay quedó eliminado en fase de grupos del Mundial

1962 (Chile): Terminó tercero en su grupo y no avanzó.

1974 (Alemania): Solo sumó un punto y quedó eliminado.

2002 (Corea/Japón): Tres partidos sin victorias, despedida temprana.

2022 (Qatar): Un punto insuficiente en un grupo complicado.

2026 (Canadá/EE.UU./México): Derrota clave ante España sella la eliminación.

Marcelo Bielsa, el salvador que ahora enfrenta el rechazo

Marcelo Bielsa llegó a la selección uruguaya en 2023 con el aura de un técnico visionario y la promesa de devolverla a la élite. Su intensidad, metodología y éxitos previos con otras selecciones lo convirtieron en el “salvador” que clasificó a Uruguay al Mundial 2026 con victorias resonantes, generando enorme expectativa entre los aficionados.

Sin embargo, la eliminación en fase de grupos ha cambiado todo. Ahora, una parte importante de la prensa y la hinchada uruguaya pide su salida, cuestionando sus decisiones tácticas, la falta de resultados y un estilo que no terminó de cuajar en los momentos decisivos.

El “Loco” Bielsa, que ya había insinuado que su ciclo terminaba tras el Mundial, se encuentra en el ojo del huracán. Hoy, los mismos que lo recibieron como un mesías exigen cambios drásticos en el banco celeste.