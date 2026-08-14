Rivales de México en Cuartos de final del Mundial de Flag Football
Las selecciones de México tanto femenil como varonil van perfectas en el Mundial de Flag Football. Checa horario y dónde ver los partidos
Las selecciones de México femenil y varonil siguen firmes en su objetivo de conseguir su boleto olímpico a Los Ángeles 2028 y ya tienen rivales para los Cuartos de final del Mundial de Flag Football 2026.
Día de los partidos: Sábado 15 de agosto de 2026.
RIVAL DE MÉXICO FEMENIL EN EL MUNDIAL DE FLAG FOOTBALL 2026:
México vs. España.
Hora: 1:15 de la mañana, tiempo de la CDMX.
¿Dónde ver?: Canal youtube de ESPN México.
La Selección Mexicana femenil, primera del ranking mundial, va invicta en el torneo, con triunfos ante Alemania, Eslovenia e Italia, ésta última selección batalló para vencerla por 14-12 en la madrugada de este viernes.
RIVAL DE MÉXICO VARONIL EN EL MUNDIAL DE FLAG FOOTBALL 2026:
México vs. Panamá
Hora: 5 de la mañana, tiempo de la CDMX.
¿Dónde ver?: Canal youtube de ESPN México.
La Selección Mexicana Varonil, tercera del ranking, también va con paso perfecto en el Mundial de Flag Football 2026, con victorias sobre Alemania, Brasil y Suiza.
La Selección de Panamá tiene a Iván Orozco Ramírez como su Head coach, quien se desempeñó en México con varios equipos universitarios.
Los panameños vencieron a Francia, cayeron ante Italia y triunfo ante el Reino Unido por 33-27.