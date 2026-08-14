Rivales de México en Cuartos de final del Mundial de Flag Football

Las selecciones de México femenil y varonil siguen firmes en su objetivo de conseguir su boleto olímpico a Los Ángeles 2028 y ya tienen rivales para los Cuartos de final del Mundial de Flag Football 2026.

Día de los partidos: Sábado 15 de agosto de 2026.

RIVAL DE MÉXICO FEMENIL EN EL MUNDIAL DE FLAG FOOTBALL 2026:

México vs. España.

Hora: 1:15 de la mañana, tiempo de la CDMX.

¿Dónde ver?: Canal youtube de ESPN México.

La Selección Mexicana femenil, primera del ranking mundial, va invicta en el torneo, con triunfos ante Alemania, Eslovenia e Italia, ésta última selección batalló para vencerla por 14-12 en la madrugada de este viernes.

La Selección de México femenil va invicta en el Mundial de Flag Football 2026 Foto tomada de IG fmfamericanoficial

RIVAL DE MÉXICO VARONIL EN EL MUNDIAL DE FLAG FOOTBALL 2026:

México vs. Panamá

Hora: 5 de la mañana, tiempo de la CDMX.

¿Dónde ver?: Canal youtube de ESPN México.

La Selección de México varonil también va con paso perfecto en el Mundial de Flag Football 2026 Foto tomada de IG fmfamericanoficial

La Selección Mexicana Varonil, tercera del ranking, también va con paso perfecto en el Mundial de Flag Football 2026, con victorias sobre Alemania, Brasil y Suiza.

La Selección de Panamá tiene a Iván Orozco Ramírez como su Head coach, quien se desempeñó en México con varios equipos universitarios.

Los panameños vencieron a Francia, cayeron ante Italia y triunfo ante el Reino Unido por 33-27.