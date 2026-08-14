Isaac del Toro lidera al UAE para la Clásica de Hamburgo

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, lidera al equipo UAE Team Emirates para la ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026, luego de hacerse oficial las listas de una de las carreras más singulares del calendario UCI World Tour, que tendrá salida en Buxtehude y meta en Hamburgo, con 207 kilómetros de recorrido. La competencia la podrás ver por TV de paga.

El UAE Team reveló sus corredores que participarán en el ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026, en el que destaca que Isaac del Toro continuará su temporada este fin de semana.

Isaac del Toro regresa a correr tras su histórica participación en el Tour de Francia 2026 Mexsport

“En Alemania, Isaac formará parte de un motivado equipo UAE Team Emirates-XRG que incluye a...”, publicó el UAE Team en redes sociales.

¿QUIÉN ACOMPAÑA A ISAAC DEL TORO EN LA CLÁSICA DE HAMBURGO 2026?

Filippo Baroncini.

Benoit Cosnefroy.

Isaac del Toro.

Sebastian Molano.

Antonio Morgado.

Jhonatan Narvaez.

Florian Vermeersch.

La Clásica de Hamburgo se correrá el domingo 16 de agosto y reúne a los velocistas más rápidos, junto a corredores que buscan oportunidad en las ascensiones al Waseberg.

Dentro de los corredores que destacan, se encuentra Rory Townsend, ganador de la Clásica en 2025; Arnaud De Lie, segundo lugar el año pasado; el líder de Lidl Trek, Jonathan Milan; Olav Kooij, ganador de 2024; France Biniam Girmay, “maillot” verde del Tour de Francia, entre otros.

Isaac del Toro ya corrió la Clásica de Hamburgo, finalizando en el sitio 42, a 30 segundos del irlandés Rory Townsend.