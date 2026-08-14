Tri varonil avanza invicto a Cuartos del Mundial de Flag Football 2026

La Selección Mexicana varonil avanzó de manera invicta a los Cuartos de final del Mundial de Flag Football 2026, después de vencer 38-32 a Suiza en el cierre de la Fase de Grupos, en un partido que se jugó a 35 grados Centígrados en Düsseldorf, Alemania.

México tiene la Selección Mexicana Femenil y varonil en Cuartos de final en busca del boleto olímpico a Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana varonil sumó su tercer triunfo en el Mundial de Flag Football 2026 Foto tomada de IG fmfamericanoficial

El partido ante los suizos fue de dos caras. México dominó la primera parte con marcador de 32-12, mientras que, en el segundo periodo, Suiza anotó 20 puntos por 6 de los mexicanos.

ESTADÍSTICAS DEL MÉXICO VS SUIZA EN EL MUNDIAL DE FLAG FOOTBALL 2026:

Yardas totales: México 103 – 90 Suiza.

México 103 – 90 Suiza. Jugadas ofensivas: México 38 – 48 Suiza.

México 38 – 48 Suiza. Yardas/Jugada: México 2.7 - 1.9 Suiza.

México busca su boleto olímpico en Flag footbal de los Los Ángeles 2028 Foto tomada de IG fmfamericanoficial

Diego Pérez Arvizu lideró a México al lanzar dos envíos para touchdowns, seis carreras, con 83 pases y 102 yardas recorridas. Por su parte, Guillermo Villalobos Zanabria fue el mejor receptor con 79 yardas y 7 recepciones.

En los últimos instantes del partido, México cerró el partido a tiempo. Cuando se pensaba que se iban a ir en ceros en la segunda mitad, Christopher Cardona anotó un touchdown para poner la pizarra 38-26, aunque fallaron la conversión.

Con 38 segundos por disputarse, Suiza se lanzó a la ofensiva y Nolan O’Leary logró un touchdown para poner la pizarra 38-32.

LOS RESULTADOS DE MÉXICO VARONIL EN EL MUNDIAL DE FLAG FOOTBALL 2026: