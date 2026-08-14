Tri varonil avanza invicto a Cuartos del Mundial de Flag Football 2026
La Selección Mexicana varonil sumó su tercero triunfo al vencer 38-32 a Suiza para acceder a los Cuartos de final del Mundial de Flag Football 2026
La Selección Mexicana varonil avanzó de manera invicta a los Cuartos de final del Mundial de Flag Football 2026, después de vencer 38-32 a Suiza en el cierre de la Fase de Grupos, en un partido que se jugó a 35 grados Centígrados en Düsseldorf, Alemania.
México tiene la Selección Mexicana Femenil y varonil en Cuartos de final en busca del boleto olímpico a Los Ángeles 2028.
El partido ante los suizos fue de dos caras. México dominó la primera parte con marcador de 32-12, mientras que, en el segundo periodo, Suiza anotó 20 puntos por 6 de los mexicanos.
ESTADÍSTICAS DEL MÉXICO VS SUIZA EN EL MUNDIAL DE FLAG FOOTBALL 2026:
- Yardas totales: México 103 – 90 Suiza.
- Jugadas ofensivas: México 38 – 48 Suiza.
- Yardas/Jugada: México 2.7 - 1.9 Suiza.
Diego Pérez Arvizu lideró a México al lanzar dos envíos para touchdowns, seis carreras, con 83 pases y 102 yardas recorridas. Por su parte, Guillermo Villalobos Zanabria fue el mejor receptor con 79 yardas y 7 recepciones.
En los últimos instantes del partido, México cerró el partido a tiempo. Cuando se pensaba que se iban a ir en ceros en la segunda mitad, Christopher Cardona anotó un touchdown para poner la pizarra 38-26, aunque fallaron la conversión.
Con 38 segundos por disputarse, Suiza se lanzó a la ofensiva y Nolan O’Leary logró un touchdown para poner la pizarra 38-32.
LOS RESULTADOS DE MÉXICO VARONIL EN EL MUNDIAL DE FLAG FOOTBALL 2026:
- México 30 – 22 Alemania.
- Brasil 25 – 38 México.
- México 38 – 32 Suiza.