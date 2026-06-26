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Uruguay vs España en el Mundial 2026: sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del partido

Uruguay y España se enfrentan en un duelo clave en la Copa del Mundo, un partido que promete intensidad desde el silbatazo inicial. Sigue aquí el minuto a minuto en vivo 

Por: Édgar Berrios

Uruguay y España protagonizarán el duelo más atractivo del Grupo H
Uruguay y España protagonizarán el duelo más atractivo del Grupo HImagen creada con IA
Bandera Uruguay
Uruguay
00
España
Bandera de España
Grupo h
La afición de Uruguay también está poniendo ambiente previo al juego
La afición de Uruguay también está poniendo ambiente previo al juegoHéctor López Ramírez
17:44 Hrs
La afición de España se encuentra lista desde el estadio para alentar a su selección
La afición de España se encuentra lista desde el estadio para alentar a su selecciónHéctor López Ramírez
17:39 Hrs

Uruguay y España se juegan el líderato del Grupo H en el duelo que tendrá como escenario el Estadio Guadalajara

17:38 Hrs

Alineación de España:

  • Unai Simón
  • Marcos
  • Pau Cubarsí
  • Aymeric Laporte
  • Marc Cucurella
  • Mikel Merino
  • Rodri
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Mikel Oyarzabal
  • Álex Baena
17:34 Hrs

Alineación de Uruguay:

  • Fernando Muslera
  • Guillermo Varela
  • Sebastián Cáceres
  • Mathías Olivera
  • Juan Manuel Sanabria
  • Rodrigo Bentancur
  • Manuel Ugarte
  • Agustín Canobbio
  • Federico Valverde
  • Maxi Araújo
  • Darwin Núñez
17:31 Hrs

Las selecciones Uruguay y España calientan en el Estadio Guadalajara

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