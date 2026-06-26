Uruguay vs España en el Mundial 2026: sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del partido
Uruguay y España se enfrentan en un duelo clave en la Copa del Mundo, un partido que promete intensidad desde el silbatazo inicial. Sigue aquí el minuto a minuto en vivo
Uruguay
00
España
Grupo h
17:44 Hrs
17:39 Hrs
Uruguay y España se juegan el líderato del Grupo H en el duelo que tendrá como escenario el Estadio Guadalajara
17:38 Hrs
Alineación de España:
- Unai Simón
- Marcos
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Mikel Merino
- Rodri
- Pedri
- Lamine Yamal
- Mikel Oyarzabal
- Álex Baena
17:34 Hrs
Alineación de Uruguay:
- Fernando Muslera
- Guillermo Varela
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Juan Manuel Sanabria
- Rodrigo Bentancur
- Manuel Ugarte
- Agustín Canobbio
- Federico Valverde
- Maxi Araújo
- Darwin Núñez
17:31 Hrs
Las selecciones Uruguay y España calientan en el Estadio Guadalajara