Monterrey se reforzará con campeón de goleo europeo

El eje del ataque es la posición vacante en Monterrey ante la salida de Germán Berterame y, a días de que finalice el periodo de transferencias en la Liga MX, Rayados habría decidido ir por un reciente campeón de goleo europeo... el serbio, Uros Durdevic.

En los días recientes, el conjunto de la Sultana del Norte se quedó sin su centro delantero, Germán Berterame, quien fue anunciado como nuevo futbolista del Inter Miami de Lionel Messi, debutando inmediatamente con Las Garzas y dejando a Rayados luego de 3 años en los que logró posicionarse como el goleador titular del equipo.

Con un semestre en el que estarán peleando por la Liga MX y Concachampions, Domenec Torrent y la Directiva de Rayados no dejó pasar el tiempo en vano y alzó el teléfono, marcando a la Perla Tapatía en busca de Uros Durdevic, mejor conocido como Djuka.

Uros Durdevic es uno de los tres campeones de goleo en la historia del Atlas; único de la rama varonil. Mexsport

Histórico campeón de goleo con Atlas

Procedente del Sporting de Gijón de España, Uros Durdevic llegó al futbol mexicano para enfundarse en los colores de los Rojinegros del Atlas a partir del Apertura 2024, certamen en el que jugó un total de 8 partidos, en donde no logró anotar y fue expulsado en una ocasión.

El Clausura 2025, su segundo torneo en México, marcó un antes y un después en la carrera de Uros Durdevic, ya que el delantero serbio se convirtió en el primer campeón de goleo en la historia del Atlas, llegando a 12 anotaciones durante la Fase Regular del campeonato.

Su consistencia goleadora lo llevó a adueñarse por completo de la titularidad con los Rojinegros y, pese a sus casi 32 años, diversos equipos han volteado a ver el desempeño del delantero, entre ellos. Rayados de Monterrey.

Viviendo su cuarto torneo en Liga MX, estos son los números de Uros Durdevic desde su llegada al balompié azteca, mismos que lo acercan a ser el nuevo delantero de Rayados:

- 4 torneos en Liga MX.

- 47 partidos (2 de Play-in).

- 22 goles (1 en Play-in).

- 1 título de goleo con Atlas / Clausura 2025.

Uros Durdevic jamás ha jugado Liguilla. Mexsport

* Será en este Clausura 2026 cuando -muy probablemente- Uros Durdevic cuente con la posibilidad de disputar su primer Liguilla en Liga MX, fase en la que no ha debutado y, por consecuencia, no sabe lo que es anotar a partir de Cuartos de Final.

