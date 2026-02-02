Atleta italiana da positivo por dopaje a días de los Juegos Olímpicos de invierno

La biatleta italiana Rebecca Passler, seleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 que comienzan el viernes, dio positivo en un control, indicó este lunes la Agencia Antidopaje Italiana (NADO) en un comunicado.

El análisis de la muestra de orina reveló la presencia de letrozol, una sustancia utilizada habitualmente para tratar el cáncer de mama, precisó la instancia.

Según medios italianos, el control fue realizado fuera de competición.

Passler, de 24 años, "ha sido suspendida provisionalmente", explicó la NADO a sólo cuatro días de la ceremonia de apertura de los Juegos que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.

Las pruebas de biatlón comenzarán el 8 de febrero en Anterselva, población natal de Passler, aunque ésta tenía pocas posibilidades de medalla, ya que nunca ha confirmado los buenos resultados que obtuvo cuando competía en la categoría júnior.

Durante esta misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, los reflectores estarán puestos sobre el noruego Johannes Klaebo, quien suma 5 medallas de oro en su palmarés y podría convertirse en el máximo ganador de preseas áureas en la historia.

Por su parte, los Juegos Olímpicos de invierno podrán seguirse en México a través de diversas plataformas, Claro Sports y Vix Premium.

BFG