El video que presume la moda mexicana en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno

A unos días de que empiece la cita olímpica de Milano-Cortina 2026, la cuenta oficial de Juegos Olímpicos en Instagram lanzó un video recordando la participación de México en estas justas invernales, pero específicamente en las ceremonias de inauguración donde, en ocasiones, se ha destacado por la vestimenta.

El video retoma la primera ocasión en Sarajevo 1984 donde el equipo lucía una chamarra azul con un cactus y un sol, pero esa no fue la más vistosa. En Albertville 1992 se presentó el equipo arropados en sarapes. En Pyeongchang 2018 el abanderado portaba un uniforme similar al de un mariachi, mientras que el resto contaba con catrinas en la parte de los pantalones, una imagen que se repitió en Beijing 2022 pero, con la catrina, tomando mayor protagonismo.

¿Cuántas veces ha participado México en los Juegos Olímpicos de invierno?

Aunque México es mundialmente conocido por su clima cálido, la bandera ha estado presente en los Juegos Olímpicos de Invierno en 10 ocasiones, 11 cuando se compita en este 2026.

Esta travesía comenzó hace casi un siglo, en St. Moritz 1928, con un equipo de bobsleigh que finalizó en la posición 11. Sin embargo, tras ese debut, hubo una larga pausa de 56 años. El regreso tricolor se concretó en Sarajevo 1984, impulsado en gran medida por la icónica y longeva figura del "Príncipe" Hubertus von Hohenlohe.

Desde su retorno en los años 80, la asistencia de México ha sido constante, ausentándose únicamente en la edición de Nagano 1998 y Turín 2006, aunque en esta última sí hubo un atleta paralímpico. El listado histórico de las sedes que han recibido a los atletas aztecas es el siguiente:

Listado de los Juegos Olímpicos de invierno en los que ha participado México

St. Moritz 1928

Sarajevo 1984

Calgary 1988

Albertville 1992

Lillehammer 1994

Salt Lake City 2002

Vancouver 2010

Sochi 2014

PyeongChang 2018

Beijing 2022