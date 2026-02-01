Charros se quedan cortos ante Escogido y México abre sin triunfos la Serie del Caribe 2026

ZAPOPAN. Los Charros de Jalisco, bajo la identidad de México Rojo, se quedaron cortos en su intento de remontada y cayeron 5-4 ante los Leones del Escogido de República Dominicana, en el arranque de la Serie del Caribe 2026, disputado en el Estadio Panamericano. El resultado marcó un inicio cuesta arriba para la representación mexicana en el torneo, que cerró la jornada inaugural sin victorias.

La gran figura del encuentro fue Junior Lake, quien cambió el rumbo del juego con un doblete productor de tres carreras en la tercera entrada, batazo que dio la ventaja definitiva a los dominicanos. Más tarde, el mismo Lake volvió a aparecer en el momento clave, ahora a la defensiva, con un tiro preciso desde el jardín izquierdo que cortó de raíz el intento de empate de los Charros.

El camino rumbo al décimo campeonato de México en la historia del clásico caribeño no arrancó de la mejor manera. A la derrota de los Charros se sumó la de los Tomateros de Culiacán, que como México Verde también cayeron 5-4 ante los Criollos de Caguas de Puerto Rico, dejando al país anfitrión sin triunfos tras el primer día de competencia.

En el dugout mexicano, Benjamín Gil, ahora seis veces campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, busca sumar el único título que falta en su palmarés. En el terreno, su hijo Mateo Gil fue el principal respaldo ofensivo, con una actuación de tres carreras producidas que mantuvo a los Charros con vida durante buena parte del juego.

Mateo estuvo cerca de empujar la carrera del empate en la séptima entrada, cuando conectó un elevado profundo al jardín izquierdo. Michael Wielansky se lanzó desde la tercera base buscando igualar la pizarra, pero Junior Lake ejecutó un disparo potente y certero al plato para completar el out y apagar el mejor momento ofensivo de los locales.

La pizarra se había abierto desde la primera entrada, cuando Mateo Gil conectó una rola que permitió anotar a Connor Hollis desde la antesala. Sin embargo, el encuentro cambió en la tercera. Manny Bañuelos, abridor mexicano, había retirado a seis de los primeros siete bateadores que enfrentó, pero con las bases llenas permitió el batazo de Lake que inclinó el juego.

Bañuelos cargó con la derrota tras trabajar cuatro entradas y un tercio, en las que permitió cinco carreras y seis imparables, en una salida marcada por un solo episodio adverso.

Este lunes, los Charros buscarán el primer triunfo mexicano del torneo y emparejar su marca a 1-1, cuando enfrenten a los Federales de Chiriquí, de Panamá, en el juego estelar programado para las 19:00 horas.

Por su parte, los Leones del Escogido continuarán su ruta rumbo al bicampeonato regional al medirse a las 14:00 horas a los Cangrejeros de Santurce, en un duelo entre equipos que iniciaron el torneo con victoria.