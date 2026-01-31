Germán Berterame debuta con Inter Miami

Entrando de cambio por Luis Suárez al minuto 59, Germán Berterame vivió sus primeros minutos con Inter Miami, creando oportunidades de peligro y asociándose en los linderos del área, quedando cerca de dar una asistencia, su primera con Las Garzas.

Luego de ser anunciado como el delantero que estará intercambiando la titularidad con Luis Suárez en la MLS y la Concachampions, Germán Berterame arribó al cuadro estadunidense luego de 3 años defendiendo la playera de Rayados de Monterrey, convirtiéndose en una figura fundamental que le permitió llegar a la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Una vez firmado su contrato, Berterame voló a Colombia para unirse a sus nuevos compañeros, ser parte de la convocatoria de Mascherano y unirse como una nueva opción en el eje del ataque.

Sin tiempo para perder, el delantero de la Selección Mexicana ingresó de cambio por Luis Suárez al minuto 59 y comenzó a mostrar sus dotes en el eje del ataque, asociándose con Rodrigo De Paul y Mateo Silvetti, quedándose cerca de asistir al argentino de 20 años.

El primer compromiso oficial que podría disputar Berterame con Inter Miami será hasta el 21 de febrero frente al LAFC, cuando arranque la actividad de la MLS en donde el conjunto de Lionel Messi intentará revalidar el título conseguido apenas unas semanas atrás.

Mientras que, en Concachampions, Inter Miami espera rival en los Octavos de Final de la competencia, mismo que saldrá del ganador de la eliminatoria entre Nashville y el Atlético Ottawa de Canadá.

BFG