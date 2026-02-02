Raphinha se perderá otro partido trascendental con Barcelona

Raphinha, se perderá el martes el partido de cuartos de Copa del Rey ante el Albacete en el Carlos Belmonte y estará de baja una semana por molestias musculares, anunció este lunes el club catalán.

"Raphinha presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha", señaló la entidad azulgrana en un mensaje colgado en redes sociales.

"Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana", prosiguió.

Las molestias en esa zona le impidieron jugar la segunda parte del partido ante el Elche el sábado en el Martínez Valero, que acabó en victoria culé por 3-1.

El cuerpo técnico de Hansi Flick tomó esta precaución sobre todo después de que Raphinha pasara casi dos meses ausente por una lesión en los isquiotibiales, con dos recaídas de por medio.

"Para ser sincero no estoy contento con esto. Es un jugador muy importante para nosotros. A ver qué tendrá que cambiar y qué tendremos que cambiar nosotros", mencionó Hansi Flick.

"Ahora empieza la fase importante de la temporada y los necesitamos a todos. Cuando no puede jugar no es bueno".

En cambio, el francés Jules Koundé pudo ejercitarse este lunes con el grupo. El defensa no terminó el encuentro ante el Elche por unos calambres.

