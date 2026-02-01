¡Cuidado Spider Man! El Duende Verde aparece en La Bombonera y grita los goles de Boca

El estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera es un sitio que se expande en toda su dimensión. Vaya bien o mal Boca Juniors, es una cita ineludible para cualquier visitante en un barrio que exhala vahos de futbol.

Sucedió nuevamente en un encuentro de futbol. En lo que era una jornada más del campeonato argentino, la tercera, en la que Boca Juniors ganó sin problemas a Newell's Old Boys, una presencia en los palcos hizo que los móviles viraran hacía él al momento de gritar los goles.

El actor estadounidense William Defoe, famoso por haber interpretado al personaje de Duende Verde en la película de Spider-Man del principio de la trilogía de Sam Raimi, se apareció en La Bombonera identificado con los colores azul y amarillo de Boca.

Durante el transcurso del partido, Defoe se mostró alegre y complaciente con los aficionados que lo saludaban. Se dio tiempo también para entonar lo cánticos de la hinchada y en el gol celebró gritando con efusividad.

UN ACTOR EN LA BOMBONERA

No se sabía ciertamente de la afición de William Defoe por el futbol, quizá fue más sugerente verlo por estar de vacaciones en Argentina e ir al estadio de Boca como un compromiso social, más allá de ser un hincha recalcitrante.

De cualquier modo, su presencia no pasó desapercibida puesto que varios aficionados lo tienen en la mente por sus personajes, en particular el de Duende Verde en Spider Man, pero hay otros que crecieron viéndolo en los cines.

Defoe nació en Wisconsin. Se fue a Nueva York para seguir su sueño de actor a inicios de la década de los 80 y aunque ha estado cuatro veces nominado a un premio Oscar, nunca ha podido ganarlo. En cambio tiene un premio Copa Volpi por su caracterización de Vincent van Gogh en A Eternity's Gate y un Premio Donostia en 2005 por su trayectoria.