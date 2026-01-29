Uriel Antuna llega a Pumas: "Estoy feliz de regresar a la ciudad"

Tras una etapa agridulce en el norte del país, Uriel Antuna ha vuelto a pisar suelo capitalino con una misión clara: recuperar el protagonismo que lo llevó a lo más alto de la Liga MX. El objetivo final es ambicioso: ser pieza clave de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el atacante no ocultó el optimismo que le genera integrarse a las filas de los Pumas de la UNAM. En declaraciones a su salida de la zona de llegadas, se dijo sencillamente “feliz de volver”.

El jugador tomó su arribo con calma y recordó que la capital del país ya fue un escenario vital para él durante su exitoso paso por Cruz Azul. Aunque fue breve con los medios, sus palabras mostraron su entusiasmo por regresar a territorio conocido:

"Contento, feliz de estar aquí... estoy feliz de regresar a la ciudad", compartió el volante.

El reto tricolor y el "factor Aguirre"

Respecto a la posibilidad de disputar la próxima Copa del Mundo, fue cauteloso pero contundente al asegurar que "siempre hay ilusión". Antuna prefiere que su rendimiento en la cancha de Ciudad Universitaria sea el que hable por él ante los ojos de Javier Aguirre.

El jugador es consciente de que la reciente ausencia de elementos de Pumas en el cuadro tricolor es un factor en contra, pero ve en este desafío una oportunidad de oro: convertirse en la estrella que devuelva el protagonismo nacional al equipo del Pedregal.

Un nómada en busca de estabilidad

La llegada de Antuna a Pumas marca un hito en su trayectoria: será su quinto club en México y el tercero de los denominados "grandes". A sus 28 años, el extremo ha recorrido un camino de marcados contrastes:

Tras salir de Guadalajara, encontró en Cruz Azul la plataforma para consagrarse como campeón de goleo en el Clausura 2024. Su estancia en Nuevo León fue un paréntesis que no cumplió las expectativas, registrando apenas tres asistencias en más de 40 apariciones.

Ahora, bajo la dirección técnica de Efraín Juárez, el futbolista apuesta todo por la continuidad. Para lograrlo, aceptó un ajuste salarial considerable, percibiendo ahora la mitad del sueldo que ganaba en la Sultana del Norte, priorizando los minutos en cancha y la vitrina que solo ofrece la capital mexicana.