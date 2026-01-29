"Checo" Pérez regresa a los test en Barcelona a cuatro segundos de diferencia de Mercedes 

Sergio "Checo" Pérez y Cadillac regresaron a la pista de Barcelona para su segundo día de pruebas privado, justo en la penúltima jornada que el circuito se encuentra reservado para las escuderías.

Durante la cuarta mañana de test en Montmeló, el piloto mexicano se enfrentó al reto de sumar una importante cantidad de kilómetros luego de los problemas del lunes donde apenas pudo probar la sensación del coche en pista.

Pérez cerró su participación matutina con el registro más discreto de los cinco pilotos que salieron a pista. Su mejor vuelta se quedó a 4.268 segundos de la referencia, pero más allá del cronómetro, sumó 38 giros.

Mercedes sigue asustando a sus rivales

La otra cara de la moneda la protagonizó Kimi Antonelli. El italiano convirtió al Mercedes en una auténtica aplanadora, enviando un aviso serio a Ferrari y Red Bull. Antonelli no solo fue el más rápido con un tiempo de 1:17.081, sino que demostró una resistencia mecánica envidiable al completar 90 giros.

La batalla por el kilometraje tuvo a otro protagonista: Lewis Hamilton. El británico, ahora vestido de rojo Ferrari, igualó la intensidad de trabajo de su sucesor en Mercedes rozando también las 90 vueltas (87), aunque en términos de velocidad pura se quedó a 1.5 segundos de la cabeza, finalizando tercero por detrás del McLaren de Oscar Piastri.

Aston Martin sigue sin rodar con el coche 2026. La escudería espera salir en la tarde con Lance Stroll tras llegar al trazado el miércoles por la noche.

Resumen de tiempos del cuarto día de test de F1 2026 en Barcelona por la mañana

Pos. - Piloto - Equipo - Tiempo - Vueltas

1 - Kimi Antonelli - Mercedes - 1:17.081 - 90

2 - Oscar Piastri - McLaren - +1.338 - 48

3 - Lewis Hamilton - Ferrari - +1.573 - 87

4 - Liam Lawson - Racing Bulls - +1.782 - 64

5 - Sergio Pérez - Cadillac - +4.268 - 38