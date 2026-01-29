Jugador que fue campeón con el América se va a las filas del Barcelona a probar suerte

Un jugador que dejó buen recuerdo en el América, Darío Benedetto, continuará la recta final de su trayectoria con el Barcelona de Ecuador.

Quien fuera bicampeón de Concacaf con el América en 2015 y 2016, seguirá su carrera a los 35 años en el futbol de Ecuador, en lo que será su primera incursión en este país.

Benedetto es recordado en México por su arribo a Tijuana en 2013 después de cinco años en la liga argentina. A pesar de que no levantó título alguno con los Xolos, su buen rendimiento en 48 partidos con 23 goles, le hicieron emigrar a un club importante con el América, coincidiendo con la llegada de Gustavo Matosas a las Águilas.

Darío Benedetto fue bicampeón con el América en Concacaf. Mexsport

Ahí fue bicampeón de Concacaf. Sobre todo se recordará la edición de 2015 cuando marcó 3 goles al Herediano en cuartos de final y tres más en el juego de vuelta de la final ante el Impact de Montreal.

ACUERDO CON EL BARCELONA

Benedetto selló su transferencia como agente libre al Barcelona de Guayaquil después de su última etapa en Newell's Old Boys. De tal forma, el equipo ecuatoriano se puso solamente de acuerdo en el sueldo.

Benedetto dejó México en 2016 después de haber hecho 26 goles con el América cuando Boca Juniors, uno de los más grandes del mundo, le hizo un guiño. Pagaron por su carta 4.4 millones de dólares y entonces su popularidad creció en todos los niveles. El sueño de jugar en uno de los mejores equipos se le volvió realidad.

En Boca estuvo tres años, hizo 10 goles en 34 partidos y fue vendido al Olympique de Marsella. Boca hizo un gran negocio con él ganando 10 millones de dólares. Después se fue el Elche en 2022.

Benetto rindió en el América. Mexsport

REGRESO A MÉXICO

En picada, Darío Benedetto volvió a encontrar en el futbol mexicano una oportunidad. En 2024, Boca Juniors le regaló su carta y entonces él mismo se arregló con los Gallos del Querétaro para el Apertura de ese año. El técnico Benjamín Mora le dio el respaldo y lo puso a jugar en ocho partidos para 425 minutos, pero su rendimiento frente al arco fue menor de lo esperado y se acabó su contrato.

Después de pasar por el futbol de Paraguay y de Argentina en oscuras etapas, recae en el Barcelona para tratar de cerrar dignamente su carrera.