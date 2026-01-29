¿A qué hora juega América vs. Necaxa? Canal de TV abierta y dónde ver el cambio de horario

Después del parón por la actividad de la Selección Mexicana, las Águilas del América regresan a la acción en la jornada 4 del Clausura 2026. Sin embargo, los aficionados deben estar atentos: el partido contra los Rayos del Necaxa sufrió una modificación de última hora en su programación original que podría dejar a más de uno con la pantalla apagada.

¿Por qué cambió el horario del América vs. Necaxa?

Originalmente, el duelo estaba pactado para el horario estelar de las 21:00 horas del sábado 31 de enero. No obstante, la directiva azulcrema y la Liga MX oficializaron un adelanto de cinco horas. La razón es logística y de seguridad: el concierto del rapero Kanye West en la Plaza de Toros México, inmueble colindante al Estadio Ciudad de los Deportes. Para evitar el colapso vial y garantizar la seguridad de los asistentes a ambos eventos, el silbatazo inicial se dará mucho más temprano.

¿Dónde ver en vivo el América vs. Necaxa por televisión?

Para fortuna de la afición, este encuentro será transmitido por televisión abierta, además de las opciones de paga y plataformas digitales. Aquí los detalles:

Canal de TV (Abierta): Canal 5 (Televisa).

Canal de TV (Paga): TUDN

Streaming online: ViX Premium (disponible en México y Estados Unidos).

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026.

Nuevo Horario: 16:00 horas (Tiempo del Centro de México).

¿Cómo llega América y Necaxa a la Jornada 4?

El conjunto dirigido por André Jardine llega con la urgencia de sumar de a tres. Tras un inicio titubeante en el Clausura 2026, donde los goles han escaseado, de hecho no han aparecido todavía, el América busca recuperar la contundencia en su casa provisional. Se espera que jugadores clave como Henry Martín y Alejandro Zendejas tengan minutos importantes para revertir la inercia negativa.

Por su parte, el Necaxa ha mostrado destellos de buen futbol bajo su actual gestión, logrando resultados mixtos que lo mantienen en la pelea por los puestos de reclasificación. Los Rayos intentarán aprovechar el factor del nuevo horario y la presión sobre los de Coapa para dar la sorpresa en la capital.

Resumen de datos clave para tu agenda:

Partido: América vs. Necaxa

Torneo: Jornada 4 - Clausura 2026

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Hora: 16:00 PM (CDMX)

Transmisión: Canal 5 / TUDN / ViX