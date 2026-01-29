Una chamarra que respira: la tecnología de aire que vestirá a EU en los Olímpicos de Invierno 

A primera vista, podría parecer una prenda deportiva común. Pero la Therma-FIT Air Milano Jacket, la cual estrenará el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, no es simplemente una chamarra, es el resultado de un experimento de ingeniería y atleta que reimagina cómo el cuerpo humano interactúa con el frío.

A diferencia de las clásicas chamarras con relleno, esta prenda contiene compartimentos de aire inflables y desinflables que el atleta puede adaptar en tiempo real para regulación térmica personalizada. Desde la a calidez de una sudadera hasta la protección térmica de un abrigo acolchado.

El reto era resolver cómo un atleta puede mantener una temperatura óptima cuando compite o se desplaza en condiciones extremas sin perder movilidad. Los diseñadores, con datos del laboratorio de la marca estadunidense, encontraron en el aire una solución y un medio que no sólo retiene calor, sino que puede ser manipulado en segundos para adaptarse a la actividad.

El resultado es una chamarra sorprendentemente ligera y versátil. Cuando se infla, el aire atrapado actúa como aislante, elevando la temperatura. Al desinflarse, la prenda ofrece una protección térmica ligera similar a la de una sudadera con capucha.

Fabricada con un material laminado de dos capas y duradero, la Air Milano representa un cruce entre la ciencia de materiales, diseño asistido por computadora y biomecánica, con cada detalle estudiado para reducir peso sin sacrificar rendimiento.

La aparición de esta chamarra en el escenario olímpico no es meramente estético. La marca apuesta que los

atletas la llevarán como parte de su atuendo oficial para las ceremonias de medallas en Milán en esta competencia invernal.

Cada unidad está adornada con elementos como la sede de entrenamiento en Colorado Springs y se sometió a más de 380 horas de pruebas, con corredores, esquiadores y snowboarders, quienes experimentaron su capacidad para responder a cambios de temperatura.

Además, la prenda incorpora detalles de accesibilidad y cierres magnéticos diseñados para facilitar su uso a atletas paralímpicos, marcando un enfoque inclusivo.

Durante el calentamiento previo a una competencia, cuando la temperatura corporal sube, la chamarra se aligera. Luego de la actividad, cuando la adrenalina cae y el frío vuelve a sentirse con fuerza, se transforma nuevamente en una barrera térmica. Todo ocurre sin necesidad de quitar capas ni interrumpir la rutina del atleta.

Más allá del rendimiento, la prenda también cumple un rol simbólico. Será utilizada durante ceremonias y apariciones oficiales, donde combina diseño sobrio con funcionalidad. Para los atletas su valor está lejos de lo estético.

Con su debut en 2026, la marca estadunidense no sólo viste a los deportistas en el frío italiano, sino que expone una visión de futuro en la que la ropa, que se convierte en un aliado flexible y dinámico. del rendimiento humano.

En un entorno donde cada detalle puede marcar la diferencia, incluso algo tan invisible como el aire se convierte en una herramienta. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, eso puede ser suficiente para cambiar el resultado de las competencias.

VIAJAN CON TODO EL APOYO

Además de las innovadoras prendas térmicas la delegación estadunidense llevará un kit deportivo durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Cada atleta llevará entre su equipaje los accesorios ideales para mejorar su rendimiento al cuidar el más mínimo detalles, como tapones para los oídos hasta una máscara para dormir y gafas de vision light. También llevan un par de sandalias con la tecnología para favorecer el descanso.

