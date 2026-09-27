Miguel Borja vuelve a marcar con América; promedia un gol cada 28 minutos

Impacto inmediato. Los refuerzos del Club América llegaron tarde en la temporada, pero en poco tiempo ya se han hecho presentes en la cancha y el ejemplo perfecto en Miguel Ángel Borja, quien ha vuelto a marcar gol con las Águilas en el duelo frente a Necaxa.

Tal y como ha sucedido en todos los partidos que ha disputado desde su debut en Liga MX, ‘Colibrí’ volvió a hacerse presente en el marcador.

Corría el minuto 55’ del partido con un empate a dos goles en Aguascalientes, Necaxa intentó salir jugando y pagó caro el error. Erick Sánchez presionó y robó el balón en la salida; Borja tomó el balón y desde los linderos del área sacó un disparo raso pegado al posteo para poner a las Águilas en ventaja.

Miguel Borja y su increíble promedio goleador

Pocos minutos y muchos goles, así se puede definir el arranque de Borja con América. ‘Colibrí’ debutó hace apenas tres juegos, este vs Necaxa es la primera ocasión en la que arranca como titular y ya registra cuatro goles.

Al momento de su cuarto gol, Miguel Borja apenas tenía 94 minutos en cancha con camiseta del América, lo que significa que promedia una anotación cada 28.5 minutos.

Miguel Borja anota por segundo Clásico consecutivo dentro del Apertura 2026: Cruz Azul y Chivas. Mexsport

Borja, al nivel de las estrellas del Club América

Con poco más de un partido completo en cancha, Miguel Ángel Borja ya se codea con las estrellas de las Águilas.

Hoy ‘Colibrí’ registra cuatro goles en el torneo, uno más que Brian Rodríguez, quien para muchos es el hombre más importante del equipo en la actualidad. Por encima de él solo se encuentra Henry Martín con seis goles, tres de ellos en el duelo vs Necaxa.