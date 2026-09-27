Miguel Borja recibe su primera titularidad con América; Guillermo Almada 'respeta' a Henry Martín

América visita a Necaxa para el cierre de la Jornada 10 del Apertura 2026 y luego de un Clásico Nacional de altibajos y muchas, Guillermo Almada le mueve a la alineación y lanza a Miguel Borja de arranque, sin embargo, 'respeta' la jerarquía de Henry Martín y no lo manda a la banca.

Borja llegó a Coapa y de inmediato ha respondido en la cancha; dos partidos y tres goles para el delantero colombiano, razón por la que esta noche en el Estadio Victoria en Aguascalientes, va de inicio.

Miguel Borja anota por segundo Clásico consecutivo dentro del Apertura 2026: Cruz Azul y Chivas. Mexsport

Pese a esto, la sorpresa de la noche no es la titularidad de Borja, si no que Guillermo Almada ha apostado por un equipo con 'doble jueves. Sin embargo, se espera que el dorsal 93 se desempeñe más por la banda, esto debido a la ausencia de Brian Rodríguez quien se encuentra concentrado con Uruguay por la Fecha FIFA.

América repite en la central

En el sector en el que se esperaba que hubiera cambios importantes en donde menos le movió Guillermo Almada, pues el entrenador uruguayo repite la pareja de defensas centrales que jugó en el Clásico Nacional ante Chivas.

Miguel ‘Shocker’ Vázquez y Emilio Lara van de arranque en contra de los Rayos. Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo ya están listos para debutar, pero arrancarán desde la banca en Aguascalientes.

Carlos Álvarez de arranque

Responsabilidad inmediata. Luego de debutar en el futbol mexicano y tener sus primeros minutos vs Chivas, el español Carlos Álvarez tendrá su primera titularidad con las Águilas.

El dorsal ‘8’ comenzará a escribir su historia intentando llenar los botines que dejó su compatriota Álvaro Fidalgo.