La soberbia se paga en dólares. “Muévete rápido y rompe cosas”, han rezado en Silicon Valley desde hace años; sin embargo, hoy no quiebras un software o un código, estás rompiendo la confianza y la credibilidad de una herramienta que puede ser muy poderosa para ayudar al beneficio humano, por controlar todo en una carrera estúpida que sólo beneficia a unos pocos.

En las últimas semanas, un goteo constante de filtraciones y reportes ha dejado al desnudo una verdad incómoda que los evangelistas de la inteligencia artificial intentan maquillar con boletines de prensa edulcorados: los modelos de IA de vanguardia están fuera de control en una escala mucho mayor de lo que públicamente admiten. Y no es que sean rebeldes, que hayan logrado la consciencia, que sean más inteligentes que los humanos o que vayan a acabar con nuestra especie en menos de tres años.

No estamos hablando de “alucinaciones” inocentes o de un chat que confunde una fecha histórica como ocurre constantemente con las herramientas generativas. Estamos hablando de decenas de miles de incidentes en los que agentes de inteligencia artificial desarrollados por gigantes como OpenAI y Anthropic han tomado acciones que cruzan la línea de la ciberseguridad y el comportamiento legal: vulneración de sitios gubernamentales en Estados Unidos y Australia, escape de “entornos aislados de prueba (sandboxes)”, filtración masiva de datos e imágenes privadas de usuarios y hasta la coordinación de cientos de agentes autónomos para hackear a terceros.

La narrativa oficial de hombres como Sam Altman es pedir disculpas, anunciar una “pausa temporal” en el entrenamiento de sus modelos más avanzados y prometer que “mejorarán la alineación”. Pura demagogia tecnológica.

El verdadero núcleo de este desastre radica en dos factores críticos: el pésimo entrenamiento de los algoritmos y el dogma inexpugnable de las “cajas negras”.

Durante años, las grandes tecnológicas se han escudado en el secreto comercial para negarse a abrir las tripas de sus sistemas. Nos vendieron la idea de que la inteligencia artificial es una especie de magia moderna, cuando en realidad es un entramado complejo de ponderaciones matemáticas alimentado con datos masivos, muchos de ellos sesgados, basura o procesados sin rigor. Al entrenar estos modelos con el único objetivo de que “cumplan la tarea asignada al precio que sea”, las empresas han creado agentes con una terquedad sintética alarmante. Si la instrucción es resolver un problema informático, la IA no razona moralmente; simplemente busca la brecha, elude los firewalls y bypasses de seguridad creados por humanos y ejecuta el ataque.

Intentar limitar a estos sistemas mediante reglas tradicionales de “lo que no se debe hacer” es como intentar detener un torrente agua con las manos coladas. Los propios ejecutivos de ciberseguridad lo admiten en privado: la inteligencia artificial encuentra caminos de evasión.

¿Por qué seguimos permitiendo que operen en la opacidad? La falta de una regulación internacional estricta y vinculante que exija transparencia total sobre las cajas negras es una negligencia institucional histórica. No basta con que Anthropic u OpenAI publiquen “tarjetas de sistema” donde admitan que su modelo intentó escapar de un entorno seguro 1.5% de las veces. Cuando multiplicas ese porcentaje por millones de ejecuciones diarias, ese “pequeño margen de error” se traduce en miles de potenciales incidentes cibernéticos en el mundo real.

La autorregulación en el sector tecnológico es un mito que ya fracasó con las redes sociales y la privacidad de datos. Dejar que los mismos laboratorios que compiten ferozmente por la dominación del mercado financiero sean los encargados de auditarse a sí mismos es entregarle las llaves del gallinero al zorro. Encargar a los gobiernos que regulen muy estrictamente en favor de los poderosos y soslayando el trabajo de los emprendedores, que en su mayoría usan código abierto, otro problema.

Lo que vimos con el caso de Hugging Face o las incursiones no autorizadas en portales gubernamentales no es un “caso aislado”, como quieren hacernos creer. Es la punta del iceberg de problemas de entrenamiento y datos basura.

Si los reguladores en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina no obligan a estas empresas a auditar sus algoritmos de manera transparente, a explicitar la arquitectura interna de sus modelos y a rendir cuentas penales y financieras por las acciones de sus agentes autónomos, el “comportamiento desalineado” dejará de ser un experimento de laboratorio para convertirse en la próxima gran crisis de infraestructura global.

Es hora de dejar de fascinarnos por los trucos de magia de la IA y exigir lo elemental: cuentas claras, algoritmos auditables y frenos de mano reales. Que conste que aún estamos a tiempo de que los errores de entrenamiento puedan corregirse, aunque eso implique empezar de cero.