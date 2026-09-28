Pemex, el problema de refinar

La petrolera estatal Pemex ha dejado de aprovechar los altos precios del petróleo y en lugar de exportar ese petróleo, mejor lo está intentando refinar. ¿Guarda lógica? Sí, pero el problema son los elevados costos que trae la refinación.

La 4T busca que Pemex deje de importar tanta gasolina y combustibles. Tenemos petróleo, pero no lo refinamos. De hecho, la soberanía energética se está basando en producir en suelo mexicano derivados del petróleo; sin embargo, Pemex necesitaría cambiar por completo para lograrlo.

DÉFICIT EN REFINACIÓN

La agencia calificadora Moody’s presentó sus perspectivas sobre Pemex. Roxana Muñoz, analista vicepresidenta de Moody’s, nos explica que Pemex sólo exporta 30% de crudo, que es donde ganaba más, y ahora 70% del petróleo lo utiliza para sus refinerías, que el año pasado tuvo un déficit de 5 mil millones de dólares.

Las refinerías trabajan a 50% de su capacidad. Y tienen una bajísima eficiencia. De cada barril de crudo, apenas 65% logra ser refinado. La estructura de costos en la refinación mexicana es muy cara.

GOBIERNO LE DESTINARÁ 480 MDD ESTE AÑO

Y ahí está el reto de Pemex, hoy dirigido por Juan Carlos Carpio, el de mejorar su operación, ser más eficiente y reducir urgentemente su estructura de costos.

Para este año, el gobierno le destinará a Pemex 480 millones de dólares. Supuestamente, Pemex ya no iba a necesitar dinero, pero sí lo necesita. Pemex no puede refinanciar su propia deuda. No puede salir solo al mercado a refinanciarse, porque ya no tiene grado de inversión. Está cuatro escalones por debajo del grado de inversión. Pemex tiene una calificación B1 estable, pero la deuda soberana de México, que sí cuenta con grado de inversión, tiene una calificación de BA3.

Una salida para Pemex es tener una mayor inversión privada. Incluso después de los seis años de López Obrador sin aceptar inversión privada y caer todavía en mayores pérdidas, ahora la comienza a aceptar.

CONTRATOS PRIVADOS, LO QUE FALTA

Ya cuenta con 10 contratos con privados, los cuales ayudarán a elevar la producción de crudo en unos 80 mil barriles diarios, pudiendo pasar de un millón 600 mil barriles a una producción diaria de un millón 680 mil barriles diarios.

Pero todavía no ha llegado un contrato mixto importante, porque la inversión privada todavía no se siente confiada de que Pemex vaya a pagarle. Hoy en día Pemex le sigue debiendo más de 21 mil millones de dólares a proveedores.

Pemex trata de mejorar, pero claramente necesita dirigirse a áreas donde pueda ser mínimamente rentable, y con una estrategia con la inversión privada y de refinación mejor planteada y pensar en tener inventarios de combustibles.

ESTÍMULO FISCAL SIGUE DEL 100% EN DIÉSEL

Para esta semana, el estímulo fiscal, donde el gobierno deja de cobrar el impuesto, es de 100% para el diésel. Es la tercera semana consecutiva en que el gobierno debe absorber 100% del IEPS para diésel. En cuanto a las gasolinas, también ha aumentado el estímulo fiscal. Para la Magna será de 72.09%. Para la Premium de 72.11%. Tan sólo pensemos que en 2025 se recaudaron 444 mil millones de pesos por este tipo de impuestos y, desde luego, este año no será así.

VIENEN OTRAS 2 EMISIONES SIMPLIFICADAS EN BOLSA

Ahí viene la primera colocación de una emisión simplificada en la Bolsa Mexicana de Valores, realizada por Alto Casa de Bolsa, que dirige Fernando Aportela, y donde la sofom Adventus Capital podrá colocar hasta 560 millones de pesos.

Desde luego, bien por Aportela, y bien por la Bolsa Mexicana de Valores, dirigida por Jorge Alegría.

De hecho, Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), estaba complaciente porque los cambios legales para realizar operaciones mucho más rápidas se empiezan a concretar.

En octubre veremos a Adventus colocar 560 millones de pesos, los cuales podrá utilizar para préstamos a Michoacán. Y lo habrá hecho en apenas seis semanas, en lugar de ocho o 12 meses. García Pimentel nos cuenta que todavía vienen otras dos emisiones, ahora accionarias.

Y, por cierto, donde Hacienda, a cargo de Edgar Amador, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Ángel Cabrera, y el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, trabajan de manera interesante en una nueva regulación para listar un producto estructurado tipo CKD o CERPI, donde se puedan financiar microempresas con 15 a 20 millones de pesos. Esto lo están viendo con la AMIB. Vienen cambios interesantes en el mercado bursátil, más apropiados para las pequeñas y medianas empresas.