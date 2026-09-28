Almada tras la victoria de América sobre Necaxa: “El equipo se ha sobrepuesto permanentemente”

Luego de cuatro partidos sin conocer la victoria (contando Liga MX y Leagues Cup), el Club América volvió a la senda del triunfo al derrotar a Necaxa en Aguascalientes y Guillermo Almada, DT de las Águilas, quedó conforme con el funcionar del equipo.

El conjunto de Coapa tuvo que venir dos veces de atrás en el marcador para remontar el partido, pero a pesar de eso, Almada se va con un buen sabor de boca pues las Águilas llegaban a este duelo con cuatro ausencias por Fecha FIFA.

El DT azulcrema sabía que se tenía que ganar este partido a como diera lugar.

“Hoy teníamos muchas ausencias, pero quedamos conformes, era un partido complicado para nosotros y teníamos que ganar”

Almada también señaló que se tiene que trabajar más en el tema defensivo, pues el equipo ha sufrido en la zona baja en todos sus partidos más recientes.

Guillermo Almada agradece que Brian Rodríguez y Cáceres se queden en el América MEXSPORT

Sin embargo, el estratega charrúa también destacó la capacidad de reacción del equipo, que ha sabido sobreponerse a marcadores adversos para seguir sumando puntos como sucedió en el Clásico Nacional o la noche de hoy en Aguascalientes.

“Lo que rescato de todo esto es que el equipo se ha sobrepuesto permanentemente de ir en desventaja. Intentaremos seguir trabajando para encontrar esa solidez, porque esto se trata de generar en ofensiva y que te generen lo menos posible”

¿Qué sigue para el América?

Al igual que toda la Liga MX, el Club América tendrá parón de actividades debido a la Fecha FIFA, y reanudará el campeonato local hasta el próximo 10 de octubre cuando visite a Rayados de Monterrey ya con equipo completo si es que las lesiones lo permiten. Actualmente las Águilas son sublíderes del torneo, igualados en puntos (20) con el primer puesto que es Toluca, solamente por la diferencia de goles; pero América con un partido menos.