América vence a Necaxa con Hat-trick de Henry Martín

Con hat-trick de Henry Martín, un gol más de Miguel Borja y sin importar las ausencias importantes, el Club América se impuso con autoridad a Necaxa en Aguascalientes por marcador del 2-4 en un Estadio Victoria con las gradas repletas de camisetas amarillas.

A pesar de los cuatro goles, las Águilas tuvieron que remar contracorriente y vinieron de atrás en el marcador dos veces en la primera mitad.

Los hidrocálidos pusieron el primer gol de la noche al 36’ cortesía de Owen González producto de un contragolpe que agarró mal parada a la defensa de América. Sin embargo, el gusto le duraría poco a los locales, pues Henry Martín marcó el primero en la cuenta personal y del equipo apenas al 38’.

Miguel Ángel Borja celebra gol con América frente a Necaxa MEXSPORT

Antes del descanso, un par de manos en cada área les dio la oportunidad a ambos equipos de marcar el segundo para cada bando. Julián Carranza al 42’ anotó desde los once pasos para los Rayos y al 45+5’ Henry Martín hizo lo propio para el 2-2 parcial.

La segunda mitad solo fue de América y eso se reflejó en el marcador. Presión alta en la salida hizo que Necaxa perdiera el balón y con un disparo raso en los linderos del área (56’), Miguel Ángel Borja marcó le dio la ventaja al conjunto de Coapa, misma que ya no soltarían por el resto del partido.

Los Rayos estaba completamente rebasados y tras una falta en el área, Henry Martín volvió a vacunar desde el manchón penal para no solo sellar la goleada, sino también su hat-trick.

América busca recuperar el liderato

Esta victoria es de vital importancia para el Club América, pues los dirigidos por Guillermo Almada no solo vuelven a la senda del triunfo, sino que tienen la posibilidad de recuperar el liderato del campeonato que perdieron hace algunas semanas.

América en estos momentos es segundo de la tabla, solo por debajo de Toluca que tiene los mismos 20 puntos, pero con mejor diferencia de goles. Sin embargo, las Águilas tiene un partido pendiente que los puede devolver a la cima.