VIDEO: ¡Oso del año! La increíble falla de Julián Carranza en el Necaxa vs América

La falla de la Jornada, del torneo y probablemente de todo el 2026 tuvo lugar en Aguascalientes. El Necaxa vs América nos regaló uno de los peores ‘osos’ que se han visto en el futbol mexicano en la era moderna y fue cortesía de Julián Carranza, delantero de los Rayos.

El partido tuvo un inicio de pocas emociones y cuando parecía el balón por fin movería las redes, un disparo infame del dorsal ‘9’ de Necaxa ahogó el grito de gol en el Estadio Victoria.

Corría el minuto 12 del partido y América quedó desprotegido en el arco; Rodolfo Coto salió a cortar un balón y dejó el arco solo, Espindola remató y ‘Shocker’ Vázquez la sacó en la línea, pero la dejó muerte dentro del área chica, parecía un gol inminente.

Julián Carranza en partido vs América MEXSPORT

Julián Carranza, solo y sin presión tenía un arco sin portero, un defensa dentro de la línea de gol y otro más caído en el césped. A pesar de todas estas ventajas, el delantero argentino resbaló e hizo un disparo deficiente que ni siquiera llevaba dirección de portería.

A Carranza no le quedó más que levantarse y con cara de incredulidad por su terrible falla, darle la vuelta a la página; delantero hidrocálido se llevó las manos al rostro antes de que se reanudar el encuentro con saque de meta a favor de las Águilas.

El video de la falla de Julián Carranza rápidamente se hizo viral en redes sociales como X (antes Twitter) en donde múltiples usuarios catalogaron la jugada como el ‘oso’ del año en la Liga MX.

Para su buena fortuna, Carranza logró marcar gol desde los once pasos al 42', minutos antes del descanso.

Los números de Julián Carranza con Necaxa

Surgido en Banfield y tras un paso fugaz por Europa (Feyenoord y Leicester City), Julián Carranza llegó a Necaxa para el Clausura 2026, por lo que este es ya su segundo toreo como delantero de los Rayos.

Durante sus dos campañas en Aguascalientes, Carranza suma ocho goles y una asistencia en 18 partidos con los hidrocálidos.