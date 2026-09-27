Pumas pierde ante San Luis en el regreso del Chino Huerta al Olímpico Universitario

Pumas perdió 3-2 ante el Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, en el regreso de César “Chino” Huerta a la cancha universitaria después de 654 días. La vuelta del atacante terminó sin festejo para el conjunto auriazul, que además quedó marcado por dos penales y un error de Keylor Navas.

Huerta volvió a disputar un partido en el inmueble donde comenzó su etapa con Pumas, pero el Atlético de San Luis encontró las condiciones para llevarse los tres puntos. La visita aprovechó las oportunidades que tuvo y terminó imponiéndose en un partido definido por las acciones dentro del área.

Duelo de penales en el Olímpico Universitario

Pasados los 20 minutos, Ángel Azuaje cometió una dura entrada sobre Felipe Mora. El central Cáceres Hernández acudió al VAR para revisar la jugada y determinó señalar penal a favor del Atlético de San Luis.

Sébastien Salles-Lamonge tomó la responsabilidad y cobró con potencia hacia la derecha para vencer al guardameta de Pumas y poner el 1-0. El conjunto potosino tomó así la ventaja en un partido en el que las acciones a balón parado desde los once pasos tendrían un papel importante.

Pumas encontró la respuesta al minuto 51. Rodrigo “Toti” López tomó la pelota a tres cuartos de cancha y sacó un disparo potente que se elevó hacia la esquina superior derecha. Gibrán Lajud no pudo evitar el empate y el marcador volvió a igualarse.

La igualdad duró menos de tres minutos. Salles-Lamonge recuperó el balón en medio campo y habilitó a David Rodríguez, quien disparó desde larga distancia. Keylor Navas no consiguió controlar la pelota, que se le escapó de las manos y terminó dentro de la portería para el 2-1 del Atlético de San Luis.

El conjunto visitante volvió a encontrar una oportunidad desde el punto penal al minuto 77. Luciano Herrera sujetó dentro del área a Rafael Llorente y Cáceres Hernández señaló nuevamente la pena máxima. Salles-Lamonge convirtió para completar su doblete y establecer el 3-1.

En el tiempo agregado, Juninho encontró el gol que habría significado el empate. Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de lugar y Pumas ya no pudo modificar el resultado. El Atlético de San Luis sostuvo la ventaja hasta el final.

El regreso del Chino Huerta y el debut de Carranza

El partido significó el regreso de César “Chino” Huerta al Estadio Olímpico Universitario después de 654 días. La presencia del exjugador de Pumas marcó uno de los principales acontecimientos de la jornada, aunque su vuelta terminó acompañada por la derrota del equipo universitario.

Pumas también tuvo el debut en Primera División de Kléber Carranza, quien utilizó el dorsal 199 y disputó sus primeros minutos con el primer equipo. El mexicano, de 22 años, realizó su proceso en las fuerzas básicas del club, donde pasó por las categorías Sub-17 y Sub-23.

Con la derrota, Pumas cerró su último partido de domingo al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario. El regreso de Huerta al inmueble quedó así acompañado por un resultado favorable para el Atlético de San Luis.