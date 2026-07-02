Unai Simón rompe récord de más minutos sin recibir gol en Mundial; “Tala” Rangel lo sigue de cerca

La victoria de España por 2-0 sobre Austria no solo significó el pase de la "Roja" a los cuartos de final de la Copa del Mundo. También permitió que Unai Simón estableciera un nuevo récord como el portero con más minutos consecutivos sin recibir gol en la historia del torneo, superando una marca que durante más de tres décadas perteneció al italiano Walter Zenga.

El guardameta español alcanzó los 519 minutos con la portería imbatida, dejando atrás los 517 minutos que Zenga consiguió con Italia durante la Copa del Mundo de 1990.

Mientras tanto, el mexicano Raúl “Tala” Rangel continúa construyendo su propia racha sin recibir anotaciones y se mantiene como uno de los porteros que todavía puede acercarse al nuevo registro durante la presente edición del Mundial.

Unai Simón supera la marca de Walter Zenga

Con la portería en cero frente a Austria, Unai Simón llegó a 519 minutos consecutivos sin recibir gol en Copas del Mundo.

El récord anterior pertenecía al italiano Walter Zenga, quien acumuló 517 minutos sin permitir anotaciones durante Italia 1990. En aquella edición mantuvo el arco invicto frente a Austria, Estados Unidos, Checoslovaquia, Uruguay e Irlanda. Su racha terminó en la semifinal, cuando Claudio Caniggia marcó para Argentina al minuto 67.

En el caso de Unai Simón, la marca comenzó en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El último gol que recibió en un Mundial fue el anotado por Ao Tanaka, de Japón, al minuto 51 del último partido de la fase de grupos.

A partir de ese momento, el portero español completó los 39 minutos restantes de ese encuentro sin recibir anotaciones. Posteriormente mantuvo la portería en cero durante los 90 minutos de los octavos de final frente a Marruecos, partido que España perdió en la tanda de penales.

Ya en la Copa del Mundo 2026, Simón volvió a terminar imbatido los partidos de la fase de grupos contra Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. A esa racha añadió los 90 minutos del encuentro de dieciseisavos de final frente a Austria para alcanzar los 519 minutos consecutivos.

La nueva marca incluso fue reconocida por la cuenta oficial de Guinness World Records en X.

El “Tala” Rangel sigue en la pelea por el récord

La actuación de Unai Simón también mantiene viva la atención sobre Raúl “Tala” Rangel, quien todavía no ha recibido gol en la Copa del Mundo 2026.

El portero mexicano dejó su arco en cero frente a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa durante la fase de grupos. En ese último encuentro fue sustituido por Guillermo Ochoa en la recta final, por lo que su racha permaneció intacta.

Posteriormente volvió a mantener la portería imbatida en el partido de dieciseisavos de final contra Ecuador, con lo que llegó a 348 minutos consecutivos sin recibir anotaciones.

De esta manera, el guardameta del "Tricolor" se encuentra a 171 minutos de igualar el récord que acaba de imponer Unai Simón.

Tanto España como México continúan con vida en la Copa del Mundo. El conjunto de Javier Aguirre enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final, mientras que la "Roja" espera al ganador de la serie entre Portugal y Croacia para conocer a su próximo rival.