Ultra Maratón de Hong Kong 2026: Lorena Ramírez resiste la montaña y deja huella mexicana

El Ultra Maratón de Hong Kong 2026 llegó a su fin con la exigente prueba de los 100 kilómetros, donde el atleta chino Guidu Qin se proclamó campeón varonil tras cruzar la meta con un tiempo de 8 horas, 52 minutos y 36 segundos. Qin dominó la competencia al superar a sus compatriotas Guangfu Meng, segundo lugar, y Guomin Deng, quien completó el podio.

La competencia también tuvo presencia mexicana, encabezada por la ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez, quien logró finalizar la prueba pese a las extremas condiciones del recorrido montañoso, las bajas temperaturas y la dificultad del terreno en Hong Kong.

La atleta originaria de Guachochi, Chihuahua, concluyó en la posición 359 con un tiempo de 22 horas, 24 minutos y 10 segundos, mejorando en tres horas su marca registrada en la edición anterior del evento, lo que representó un importante logro personal en una de las competencias más duras del calendario internacional.

Durante su recorrido, Lorena Ramírez tuvo que sobreponerse a diversos imprevistos, entre ellos correr varios tramos en completa oscuridad, debido a la falla de las luces guía en la competencia, sin que esto le impidiera llegar a la meta.

Otra destacada actuación mexicana fue la de Saira Cruz, quien se convirtió en finisher de los 100 kilómetros y completó el Grand Slam del Ultra Maratón de Hong Kong, tras haber participado previamente en las pruebas de 31 y 50 kilómetros. Cruzó la meta en la posición 69 femenil, entre más de dos mil corredores, y finalizó en la octava posición general del Grand Slam.

Saira Cruz logró completar el Grand Slam en el Ultra Maratón de Hong Kong Facebook: México Imparable

También vieron acción los corredores mexicanos Silverio Ramírez, así como los atletas rarámuri Mario Ramírez y el otomí José Luis Nieto, quienes cruzaron juntos la meta portando la bandera de México, en una emotiva imagen que reflejó el espíritu de unión y orgullo nacional.

Mario Ramírez y José Luis Nieto también participaron en Hong Kong Facebook: México Imparable

Al final del evento, los atletas mexicanos que participaron en las distintas distancias del Ultra Maratón de Hong Kongcompartieron un mensaje en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y asegurando que buscarán mejores resultados en las próximas competencias del año.