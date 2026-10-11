¡Último momento! José Paradela, baja de Cruz Azul para enfrentar a Pumas

Para cerrar la actividad de la jornada 11, el Estadio Olímpico Universitario recibe el partido entre Pumas y Cruz Azul, sin embargo, los celestes sufren una baja de último momento: José Paradela.

Fuentes confirmaron a Excélsior que el argentino ha quedado completamente descartado para enfrentar a los Universitarios esta tarde.

En la semana, la duda permaneció en La Noria sobre si el volante pudiera tener actividad. Paradela arrastra una molestia muscular y por preocupación, Joel Huiqui ha decidido no arriesgarlo, incluso se ha tomado la decisión de no convocarlo para este encuentro.

La Máquina tendrá una baja muy importante para este duelo decisivo ante Pumas, ya que Paradela ha sido el mejor jugador en ofensiva de los últimos torneos y seguramente esta noche lo van a extrañar en un partido que será complicado.

La lesión que arrastra Paradela viene desde el partido amistoso ante LA Galaxy en la Fecha FIFA. El argentino jugó algunos minutos, pero no pudo acabar el encuentro, incluso recibió atención médica cuando se tiró al césped.

En el Apertura 2026, José Paradela ha participado en 10 partidos, ha anotado 2 goles y ha dado 5 asistencias, con un 37% en participaciones de gol en 745 minutos disputados en el torneo.