Zheng Qinwen hace historia al coronarse en el WTA 1000 de Beijing

La tenista china Zheng Qinwen (54º) ganó este domingo en Beijing su primer título WTA 1000, la categoría más prestigiosa del circuito femenino por detrás de los Grand Slam.

Zheng, de 24 años y campeona olímpica en París 2024, se impuso 7-5, 6-4 a la rusa Mirra Andreeva (5º), que disputaba su primera final desde su título en Roland Garros en junio.

La heroína local se convirtió además en la primera tenista china en ganar el WTA 1000 de Beijing, creado en 2004. Con siete títulos ganados en el circuito, Zheng confirmó el regreso a su mejor nivel.

"Es un sentimiento increíble ganar aquí en Beijing", celebró la ganadora del torneo, que sucede en el palmarés a la estadounidense Amanda Anisimova.

"Ganar en casa, delante de mi público, era uno de mis sueños", insistió Zheng.

Ex número 4 del mundo, llegó a caer fuera del Top 100 tras una operación de codo en 2025 y unos resultados discretos en la primera mitad del año 2026.

"He vivido un año muy, muy difícil", confesó la tenista.

A principios de septiembre, Zheng alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Finalista del Abierto de Australia de 2024 y de las Finales WTA de ese mismo año, la china disputaba el domingo su segunda final en un torneo WTA 1000.

En 2024 cayó en la final del WTA 1000 de Wuhan contra la bielorrusa Aryna Sabalenka.

BFG