¿Pumas visitante vs Cruz Azul? Club Universidad Nacional no usará uniforme local en C.U.

La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul ha ido en aumento desde hace un par de temporadas, alcanzando su punto más alto la temporada pasada con el título que levantó La Máquina en el Estadio Olímpico Universitario ante el Club Universidad Nacional. Ahora en esta edición que está por disputarse, un nuevo ingrediente se agrega al ‘Clásico de la obsesión’.

A pesar de que el partido se jugará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el Club Universidad Nacional saltará al terreno de juego con el uniforme visitante. Esto, aunque parezca un detalle menor, ha causado revuelo entre los aficionados.

Uno de los ‘piques’ que tienen aficiones de ambos equipos girar en torno al estadio. La afición auriazul hace burla al rival de no tener una casa propia y estar saltando de sede en sede (Azteca, C.D Deportes, Cuauhtémoc, C.U.).

Por su parte, la afición de La Máquina hace lo propio y se burla de la afición de Pumas asegurando que, a pesar de no tener estadio propio, se ‘adueñaron’ del Olímpico Universitario, pues durante el tiempo que jugaron ahí como locales levantaron dos títulos (Concacaf y Liga MX), algo que el Club Universidad Nacional no ha logrado en los últimos 15 años.

Con este contexto, cobra mayor relevancia que Pumas salga con uniforme visitante y Cruz Azul de local en C.U.

Pumas usará uniforme visitante en C.U. ante Cruz Azul Liga MX

¿Por qué Pumas sale con uniforme visitante en C.U.’

En principio, no existe una razón de peso para que Pumas salga con su uniforme visitante en casa para enfrentar a Cruz Azul. El Club Universidad Nacional pudo haber elegido jugar con la indumentaria de color azul y obligar a La Máquina a salir de blanco.

Esta decisión podría deberse a una ‘cábala’, aunque no está confirmado.

Sin contar este partido, Pumas ha disputado ya cinco juegos en calidad de local esta temporada y en cuatro de ellos salió con su uniforme tradicional azul y oro. Solamente en el partido vs León en la Jornada 7 usó la indumentaria blanca.