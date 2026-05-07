El Thunder arrolla a los Lakers y pone la serie 2-0: Shai y Holmgren dictan sentencia

El Thunder de Oklahoma City reafirmó su dominio en la NBA tras vencer 125-107 a los Lakers de Los Angeles en el Paycom Center. Con esta victoria, el equipo campeón de la NBA toma una cómoda ventaja de 2-0 en la serie, manteniendo su condición de invicto en estos playoffs 2026.

Sin embargo, el juego fue de poder a poder que se rompió en el cierre. A diferencia del primer encuentro, los Lakers mostraron una cara mucho más competitiva durante la primera mitad. Liderados por un inspirado Austin Reaves, que terminó con 31 puntos, y el eterno LeBron James (23 unidades), el equipo angelino llegó a liderar por un punto al descanso (58-57).

Sin embargo, la profundidad del Thunder terminó por asfixiar a los visitantes. Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren anotaron 22 puntos cada uno, mientras que el joven Ajay Mitchell explotó con 20 puntos y 6 asistencias, convirtiéndose en el factor determinante del partido.

LeBron James no ocultó su frustración. Reuters

"Sencillamente, apestamos contra el Thunder"

La derrota de los Lakers encendió las alarmas por la evidente frustración y tensión que se vive dentro del vestidor angelino. Al finalizar el encuentro, el malestar de los jugadores y las duras críticas del coach JJ Redick pintaron un panorama complicado.

Tras el partido, Redick señaló la falta de orden y compromiso en momentos clave: "No puedo físicamente organizarnos. No puedo llamar las lecturas y las coberturas, necesitamos algo de propiedad y liderazgo en la duela también". El coach incluso admitió la superioridad del rival con una frase lapidaria: "Sencillamente, apestamos contra este equipo".

A pesar de haber firmado su mejor actuación de la postemporada y de este juego con 31 puntos, Austin Reaves terminó el juego visiblemente molesto, encarando a los oficiales por la disparidad en las faltas marcadas. "Cometimos un par de errores mentales. Sentí que tuvimos buenos tiros, pero no los metimos, y ellos capitalizaron cada error nuestro".

El Thunder de Oklahoma City tiene la serie contra los Lakers controlada. Reuters

Panorama de la serie rumbo a Los Ángeles

La ausencia de Luka Doncic (por una lesión de isquiotibiales) sigue pesando en la generación de juego de los Lakers, que cometieron 19 pérdidas de balón que el Thunder transformó en 26 puntos clave. Con la serie 2-0 a favor de OKC, los Lakers están obligados a ganar en el Crypto.com Arena el próximo sábado si quieren evitar quedar al borde de la eliminación.