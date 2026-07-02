El último baile de Cristiano: su hermana confirma que se retirará de la selección tras el Mundial

La hermana de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, aseguró a Sport TV que, una vez concluida la Copa del Mundo, el delantero pondrá fin a su etapa con la Selección Nacional de Portugal. En caso de ser eliminado frente a Croacia, ese sería su último partido para su país.

“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”, declaró a la cadena.

De concretarse su retiro, Cristiano Ronaldo dejaría a Portugal como el futbolista con más partidos disputados y el máximo goleador en la historia de la selección. Además, en su palmarés figuran dos títulos de la UEFA Nations League y la Eurocopa conquistada en 2016.

“Si te gusta el futbol, te tiene que gustar Cristiano”, dice Kátia Aveiro

Además de revelar que la Copa del Mundo podría representar el último torneo de Cristiano Ronaldo con la Selección Nacional de Portugal, Kátia Aveiro destacó la trayectoria de su hermano y aseguró que las críticas no afectan a su familia. Incluso afirmó que cualquier persona a la que le guste el futbol debería disfrutar de lo que ha hecho el delantero a lo largo de su carrera.

Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Ronaldo. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años. Miren dónde estamos, la familia Aveiro… y de dónde venimos. Miren el sufrimiento que pasó mi madre… ¿Creen que las críticas van a afectar nuestra felicidad? ¡Jamás!

También aseguró sentirse orgullosa de la trayectoria de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa y destacó que el delantero afronta este momento con tranquilidad y confianza, incluso más que su propio entorno.

Lo más importante es disfrutar de estos veintitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo. Tengo confianza y sonreiremos al final. Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía y confianza. Para nosotros, los aficionados, eso nos reconforta. Podemos confiar.

Cristiano ha marcado gol en seis Copas del Mundo diferentes. Reuters

Los números de Cristiano con Portugal

De confirmarse su retiro de la Selección Nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo se despediría como el futbolista con más partidos disputados y más goles anotados con el combinado portugués.

En 23 años con la selección, el “Bicho” ha disputado 232 partidos, incluido el de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo frente a Croacia. En estos partidos ha marcado 145 goles.

Con su gol ante Uzbekistán, Cristiano se convirtió en el único futbolista en marcar en seis Copas del Mundo diferentes y se mantiene como el máximo goleador en la historia del futbol.

En cuanto a títulos con la selección portuguesa, conquistó la Eurocopa de 2016 tras vencer a Francia en la final. Posteriormente, levantó la UEFA Nations League en 2019 y 2025 para cerrar su palmarés internacional con tres campeonatos.